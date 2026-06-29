歌手中森明菜（60）が28日放送の日本テレビ系「Golden SixTONES（ゴールデンストーンズ）」（日曜午後9時）に出演。20年ぶりの日本テレビのバラエティー出演を果たした。

ロケの舞台は韓国。中森はオープニングを撮影するSixTONESの後ろから見つからないようサプライズ登場することとなった。

中森は「見つからないかな…」と後方からスタート。SixTONESメンバーの5メートル後ろに来たところで京本大我らに見つかってしまった。

眞詫ジ磴蓮屬─」と驚き、進行をしていた田中樹も「来てるじゃん」と笑った。

田中は「バラエティー番組で見たことないっていうか…」とバラエティー番組出演のイメージがないことを伝えると、中森は「出ないです」と答えた。

田中は「どうして出てくださったんですか」と聞くと、中森は「みなさんなので。大好きです。（ジェシーは）大工さんも上手」とSixTONESを見ていることを語った。

ジェシーは「大工さん見てくれてるんですか！」と驚き、「写真いいですか？」と韓国で流行しているコダックインスタントカメラで自撮りした。