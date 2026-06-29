日本がフランスに勝利し8連勝の快進撃！アルゼンチンとの激闘を制したポーランドが3位浮上【VNL男子2026】

28日（日）、ネーションズリーグ（VNL）2026男子の予選ラウンド第2週の試合が各地で行われた。

フランス、ポーランド、スロベニアの3カ国に分かれて行われているVNL2026男子の予選ラウンド第2週。28日に第2週の最終日を迎えた。

ここまで7連勝で首位の日本代表は開催国のフランス代表と対決。2セットダウンから巻き返しフルセットの激闘の末に勝利し開幕8連勝で首位をキープしている。その他、自国開催のポーランド代表はアルゼンチン代表と対戦。1セット目は50点台にまで到達する激戦を落としたものの、その後3セットを奪い返して勝利し、第2週を4連勝で終えるとともに3位に浮上している。

開催国である中国代表と上位7カ国が出場するファイナルラウンドに向けて、予選ラウンドは残すところ1週。休養週を挟んだ後、7月15日（水）から第3週が始まる。

第3週を日本ラウンドで戦う日本は、7月15日に日本ラウンド初戦でイタリアと対戦する。

■VNL男子2026 6月28日開催分結果



中国 1-3 ドイツ

（20-25、20-25、25-22、19-25）



ブルガリア 3-1 ウクライナ

（25-20、18-25、25-23、25-17）



イラン 3-1 キューバ

（25-22、25-21、20-25、30-28）



ベルギー 0-3 トルコ

（24-26、24-26、17-25）



カナダ 2-3 ブラジル

（17-25、25-23、26-28、25-22、15-17）



フランス 2-3 日本

（30-28、25-19、17-25、33-35、12-15）



ポーランド 3-1 アルゼンチン

（48-50、26-24、25-19、25-20）



セルビア 1-3 アメリカ

（12-25、23-25、26-24、17-25）



スロベニア 1-3 イタリア

（25-23、19-25、18-25、20-25）



