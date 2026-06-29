任期満了に伴う津南町長選挙は28日に投開票が行われ、新人の根津和博さんが初当選を果たしました。



桑原悠町長の3選不出馬を受け 新人3人の争いとなった津南町長選は、前の副町長で桑原町長らの支援を受けた根津和博さん(63)が大差で初当選を決めました。



【開票結果】

(当) 根津和博(63)無・新 3149票

江村大輔(42)無・新 1557票

大島知美(71)無・新 502票



選挙戦では、町所有のリゾート施設『ニュー・グリーンピア津南』の売却問題や町立津南病院の経営改革などが争点となりました。



■初当選 根津和博氏

「(ニュー・グリーンピア津南の売却で)議会から条件が出されている中で(売却する)会社に購入の意思があるか、購入条件を聞く中で前に進めていきたい。」



投票率は74.93%で、前回選挙を3.67ポイント下回りました。