O・デンベレを1対1で止めるのは難しすぎる ハットトリック喰らったノルウェー代表監督が語る凄さ「彼には利き足という概念がない」
2026W杯優勝候補の一角であるフランス代表の前線が凄まじい。今大会も得点王候補の1人であるFWキリアン・ムバッペもすでに4ゴールを記録しているが、グループステージ最終節のノルウェー戦ではFWウスマン・デンベレが前半だけでハットトリックを記録。
デンベレはパリ・サンジェルマンのエースとしてチャンピオンズリーグ連覇に貢献しており、今回のW杯で結果を出せばバロンドール連覇も見えてくるだろう。
「通常相手のアタッカーがペナルティエリアに入ってきたら、その姿勢を観察し、シュートを打つ可能性が最も高い足のコースを切るものだ。デンベレに対しては両足に対応できるよう準備していたのだが、どちらか一方のコースを切った時にはもう別の方の足でシュートを打ってネットを揺らしていた。これが彼を特別な存在にしている理由だ。予測不能なんだ。彼に逆足を使わせることはできない。なぜなら彼には利き足という概念がないからだ」（『Seth Official』より）。
それに加えて今のデンベレはPSGで献身性も身につけた。弱点の少ないアタッカーとなっており、そこにムバッペ、マイケル・オリーセまで絡んでくるフランスの攻撃は脅威だ。