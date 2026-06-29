シェフラーとホブランのプレーオフは月曜日持ち越し 松山英樹14位、久常涼38位
＜トラベラーズ選手権 最終日◇28日◇TPCリバー・ハイランズ（コネチカット州）◇6844ヤード・パー70＞米国男子ツアーはシグネチャーイベント（昇格大会）の最終ラウンドが終了。スコッティ・シェフラー（米国）とビクトル・ホブラン（ノルウェー）がトータル21アンダーで並んだ。
【写真】松山英樹のスイングビフォーアフター
雷雲接近の影響で1時間23分の中断があり、最終組のホールアウトは午後8時20分過ぎにずれこんだ。優勝の行方はプレーオフに持ち越され、現地時間あす29日午前9時に開始予定の“月曜日決着”となった。トータル20アンダー・3位にコリン・モリカワ（米国）、トータル19アンダー・4位にマシュー・フィッツパトリック（イングランド）が続いた。先週の「全米オープン」を制したウィンダム・クラーク（米国）がトータル18アンダー・5位タイ。昨年覇者のキーガン・ブラッドリー（米国）はトータル14アンダー・14位タイだった。松山英樹は6バーディ・2ボギーの「66」で回り、トータル14アンダー・14位タイに順位を上げてフィニッシュ。久常涼は「68」でプレーし、トータル10アンダー・38位タイで終えた。
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