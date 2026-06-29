木梨憲武、妻・安田成美との”別居騒動” 真相判明「すみませんでした、その節は…」
とんねるずの木梨憲武が、28日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00）に出演し、妻で俳優の安田成美との結婚生活について語った。番組では、かつて安田が一度だけ別居を考えた理由が明かされ、木梨が自ら安田に取材を行った特別映像も公開された。
【写真】「ナルミさん、全然変わらない!!」木梨憲武＆安田成美の“ラブラブな”最新2ショット ※2枚目
番組の人気企画「インタビュアー林修」に登場した木梨は、お笑い芸人としてだけでなく、アーティストや画家としても活躍を続ける現在の活動や人生観を林修と語り合った。その中で話題は、1994年に結婚した安田との夫婦生活へと及んだ。
番組では、結婚当時の貴重なインタビュー映像も紹介される中、林が木梨の著書にも記されている「安田から別居したいと言われた」というエピソードに言及。木梨は「記憶がないです」と首をかしげ、「確認します！」とその場で回答を保留した。
その後、木梨は自らカメラを回し、安田に当時の出来事を直接聞き取る様子を撮影。番組に寄せられた動画では、「なぜ別居しようと思ったのか、成美さんに聞いてきました」と切り出し、「飲み歩いていて、家に帰って来ないから。小さい子どもたちがいるのに、何を飲み歩いているんだということだった」と、安田が別居を考えた理由を明かした。
さらに木梨は、「それを聞いたところ、また昔のことを思い出して、怒られました。本当に成美さん、どうもすみませんでした、その節は…。答えは家にフラフラして帰らないから、でした」と苦笑いを浮かべながら謝罪し、スタジオは笑いに包まれた。
【写真】「ナルミさん、全然変わらない!!」木梨憲武＆安田成美の“ラブラブな”最新2ショット ※2枚目
番組の人気企画「インタビュアー林修」に登場した木梨は、お笑い芸人としてだけでなく、アーティストや画家としても活躍を続ける現在の活動や人生観を林修と語り合った。その中で話題は、1994年に結婚した安田との夫婦生活へと及んだ。
その後、木梨は自らカメラを回し、安田に当時の出来事を直接聞き取る様子を撮影。番組に寄せられた動画では、「なぜ別居しようと思ったのか、成美さんに聞いてきました」と切り出し、「飲み歩いていて、家に帰って来ないから。小さい子どもたちがいるのに、何を飲み歩いているんだということだった」と、安田が別居を考えた理由を明かした。
さらに木梨は、「それを聞いたところ、また昔のことを思い出して、怒られました。本当に成美さん、どうもすみませんでした、その節は…。答えは家にフラフラして帰らないから、でした」と苦笑いを浮かべながら謝罪し、スタジオは笑いに包まれた。