

＆TEAM・MAKI

&TEAM・MAKIがこのほど、都内で行われた「TOMMY HILFIGER - SUMMER 2026 EVENT“On Deck With The Hilfiger”」に出席した。

海辺や船上など、“夏に着たいTommy Hilfigerスタイル”は？と聞かれ「素敵な服がたくさんあるんですけど、このジャケットもそうですし中に着させていただいているニットのポロシャツも色が落ち着いているので、すごい気に入っています」

カスタムバッグチャームやパーソナライゼーション スタジオなどを内覧。誰にどんなシーンでプレゼントしたいか？という問いには「メンバーにHARUAという子がいるんですけど、HARUA君がすごいチャームとかが好きなので、HARUAの好きそうな感じでアレンジしてプレゼントしたいなと思います」

Tommy Hilfigerのアイテムは世代を超えて愛されるブランドだが、“長く愛したい”と思うものは…？「＆TEAMのメンバー、そしてLUNÉ（ルネ）の皆さんじゃないかなと思います。Tommy Hilfigerのように世代を超えて愛されるようなグループになりたいなと思います」

今年の夏、自分への“ご褒美”をあげるなら…？「アイスクリームを食べたいです。（笑）少しずつ熱くなってきたので、濃厚なバニラのアイスが食べたい気分です。甘いものがめちゃめちゃ好きです。思いっきり外で遊んだ後にめっちゃ汗をかいて、今はアイスだなって時に食べたいです」

アメリカ発のグローバルライフスタイルブランド、トミーヒルフィガーは「セーリングカルチャー」をテーマに、ブランドのヘリテージと最新の「Summer 2026コレクション」の世界観を体感できるエクスクルーシブなサマーイベントを開催した。