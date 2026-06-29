【mofusand×ウルトラマン】アクセサリーぬいぐるみ「kiramekko」全3種発売決定！
グレイ・パーカー・サービスが展開するアクセサリーぬいぐるみブランド「kiramekko（きらめっこ）」から、『mofusand』とウルトラマンがコラボレーションした商品が2026年7月10日（金）より発売される。
＞＞＞mofusand×ウルトラマン Kiramekkoをチェック！（写真8点）
キュートでちょっぴりシュールなにゃんこたちを描いた『mofusand』が、2026年7月にウルトラマンシリーズ60周年を迎える「ウルトラマン」とコラボレーション。「Anime Japan」にて先行販売した特別仕様版（パステルカラー）の反響を受け、今回はお馴染みのカラーを身にまとった通常版が全3種でついに発売となる。
『mofusand』のにゃんこたちが、ウルトラマン・バルタン星人・ピグモンのふわふわとしたコスチューム姿で登場。
バッグに付けて一緒におでかけを楽しんだり、デスクや棚に飾るなど、日常の様々なシーンで特別な癒やしをお楽しみいた抱ける。
今回発売する通常版は、ウルトラマン・バルタン星人・ピグモンの全3種をラインナップしたランダム封入商品。BOXをご購入いただくことで、全3種がすべて揃う仕様となっている。
なお、当初は全6種での販売を予定しておりましたが、諸般の事情により、まずは3種を販売し、残りの3種については追って販売予定とさせていただきます。引き続き続報をお楽しみに。
（C）mofusand
（C）TSUBURAYA PRODUCTIONS
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キュートでちょっぴりシュールなにゃんこたちを描いた『mofusand』が、2026年7月にウルトラマンシリーズ60周年を迎える「ウルトラマン」とコラボレーション。「Anime Japan」にて先行販売した特別仕様版（パステルカラー）の反響を受け、今回はお馴染みのカラーを身にまとった通常版が全3種でついに発売となる。
バッグに付けて一緒におでかけを楽しんだり、デスクや棚に飾るなど、日常の様々なシーンで特別な癒やしをお楽しみいた抱ける。
今回発売する通常版は、ウルトラマン・バルタン星人・ピグモンの全3種をラインナップしたランダム封入商品。BOXをご購入いただくことで、全3種がすべて揃う仕様となっている。
なお、当初は全6種での販売を予定しておりましたが、諸般の事情により、まずは3種を販売し、残りの3種については追って販売予定とさせていただきます。引き続き続報をお楽しみに。
（C）mofusand
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