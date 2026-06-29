開催：2026.6.29

会場：オラクル・パーク

結果：[ジャイアンツ] 3 - 2 [ブレーブス]

MLBの試合が29日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとブレーブスが対戦した。

ジャイアンツの先発投手はロビー・レイ、対するブレーブスの先発投手はクリス・セールで試合は開始した。

6回裏、さらにサードが悪送球でジャイアンツ得点 SF 1-0 ATL、7番 李政厚 2球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 SF 2-0 ATL

7回裏、2番 ルイス・アラエス 5球目を打ってライトへの犠牲フライでジャイアンツ得点 SF 3-0 ATL

8回表、2番 マイケル・ハリス 6球目を打ってレフトへの犠牲フライでブレーブス得点 SF 3-1 ATL

9回表、6番 オースティン・ライリー 3球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでブレーブス得点 SF 3-2 ATL

試合は3対2でジャイアンツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はジャイアンツのロビー・レイで、ここまで7勝6敗0S。負け投手はブレーブスのクリス・セールで、ここまで8勝6敗0S。ジャイアンツのキリアンにセーブがつき、2勝4敗6Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-29 07:34:19 更新