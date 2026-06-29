2026年6月29日（月） MLB ジャイアンツ vs ブレーブス 試合結果
開催：2026.6.29
会場：オラクル・パーク
結果：[ジャイアンツ] 3 - 2 [ブレーブス]
MLBの試合が29日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとブレーブスが対戦した。
ジャイアンツの先発投手はロビー・レイ、対するブレーブスの先発投手はクリス・セールで試合は開始した。
6回裏、さらにサードが悪送球でジャイアンツ得点 SF 1-0 ATL、7番 李政厚 2球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 SF 2-0 ATL
7回裏、2番 ルイス・アラエス 5球目を打ってライトへの犠牲フライでジャイアンツ得点 SF 3-0 ATL
8回表、2番 マイケル・ハリス 6球目を打ってレフトへの犠牲フライでブレーブス得点 SF 3-1 ATL
9回表、6番 オースティン・ライリー 3球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでブレーブス得点 SF 3-2 ATL
試合は3対2でジャイアンツの勝利となった。
この試合の勝ち投手はジャイアンツのロビー・レイで、ここまで7勝6敗0S。負け投手はブレーブスのクリス・セールで、ここまで8勝6敗0S。ジャイアンツのキリアンにセーブがつき、2勝4敗6Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-29 07:34:19 更新