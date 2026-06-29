優秀なマネージャーは、「少しだけ演技」する。あえて「演じること」を選べば、「部下に信頼される」「会社に評価される」「自分も疲れない」職場になる。

社労士として3000件を超える職場の悩みを解決してきた本田淳也氏は、「リーダーとしてのふるまい」を意識的に選ぶことが重要だと説く。本稿では、その考え方のなかから、「信頼されるためにすべきこと」を紹介する。

すぐに動く上司が、信頼される

「課長、ありがとうございます！ もう動いてくださったんですね」

部下から、こんなふうに驚きと感謝の声をかけられたことはありますか？

部下が相談した直後に、もうアクションを起こしている。

こんな上司に出会ったとき、部下は「この人は本当に頼りになる」と感じます。

現場を見ていると、相談したときにすぐ動いてくれる上司はそう多くありません。

「相談しても結局何も変わらない」という不満もよく耳にします。

この差、実は部下のモチベーションに大きな影響を与えているんです。

「信頼されない上司」のふるまい

「上司が動いてくれない」という悩みは本当に多いです。

「セクハラを受けていると相談したのに、『うまくやってよ〜』だけで終わった」「同僚とのトラブルを相談したのに、『当事者同士で解決して』と言われて放置された」

特にハラスメント関連では、被害者が「もう我慢の限界」という状態で相談してくることが多く、この段階で「様子を見よう」といった対応をすると、問題が一気に深刻化します。

このような対応をされた部下は、「この人に相談しても意味がない」と感じ、必要な問題であっても報告をためらうようになります。

「すぐに動く」具体的なアクション

では、どんな行動が部下に「この人は動いてくれる」という印象を与えるのでしょうか？

関係部署に確認の連絡を入れる。

上司に相談のアポを取る。

問題の当事者に話を聞く。

大切なのは、完璧な解決でなくても、「動き始めた」ことを部下に見せることです。

たとえば、部下から「他部署との調整がうまくいかない」と相談されたとします。

その場ですぐに解決できなくても、「わかった。午後にでもその部署の課長に連絡してみる」と言って、実際にその日のうちに連絡を入れる。

たったそれだけでも、部下は「この人は本当に動いてくれる」と感じるんです。

「相談されたら、まず動く」

――この意識を持つだけで、あなたへの信頼は格段に高まります。

（本稿は、『3000件の職場の悩みを解決したプロが教える リーダーのふるまい大全』の発売を記念したオリジナル記事です）