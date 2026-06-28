敵地でのパドレス戦

【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間28日・サンディエゴ）

ドジャースは27日（日本時間28日）、敵地でのパドレス戦に臨んだ。大谷翔平投手が「1番・指名打者」でスタメン出場し、山本由伸投手が先発した試合。パドレスベンチの近くに“世界的VIP”が観戦していた。

パドレスの一塁側ベンチで圧倒的なオーラを醸しだしていた。ブラウンのキャップを被り、黒のTシャツのラフな姿で観戦していたのは、NBAゴールデンステート・ウォリアーズのヘッドコーチを務めるスティーブ・カーだった。

現役時代はシカゴ・ブルズの3連覇に貢献するなどシューターとして活躍。引退後はウォリアーズのヘッドコーチとしてチームの黄金期を創出し、60歳になった現在も高い人気を誇る。また、大の野球ファンとしても知られ、頻繁にメジャーリーグを観戦している。

カーの来場には、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」でフィールドレポーターを務めるデビッド・バッセー氏が速報したほか、ペトコ・パークのビジョンでも紹介され、大きな注目を集めていた。

大谷は6回まで4打数1安打、山本は5回1失点の好投で勝利投手の権利を手にしている。（Full-Count編集部）