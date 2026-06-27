女優でグラビアアイドルの相沢菜々子(29)が27日、自身のX(旧ツイッター)を更新。ショートヘアにイメチェンしたことを報告した。



【写真】見違えたビジュにファン驚き「むしろめちゃくちゃいいかも」

「髪を切りました」とつづり、おなじみのロングヘアから一変、襟足までのショートボブになった姿を投稿。「10頭身ですbyマネ」と添えた通り、小顔がさらに際立つスタイルとなっている。



インスタグラムでも「髪を切りました 人生で最短です」と投稿し、カットの様子を早送りにした動画も公開。「相沢はズボラなので、ブローでどうにかなる髪型にしとくねと……！」と美容師とのやり取りを明かし、「つむじがややこしいところにあったり色々悩みのある頭皮ですが 丸っとかわいい#ショートボブになってうれしいです!!」と夏らしい新ヘアにゴキゲンだ。



身長173センチの9頭身スレンダーボディーの美しさだけでなく、柔軟性を活かしてSNSではバランスポーズや車のトランクに入る姿などを披露。なめらかな長髪も魅力だったが、今回は“トレードマーク”を大胆にカットした。ファンからは「AIでじゃなくてマジなんだ」「えー、切ったの～」と驚きの声が挙がった一方、「やべ、青春感」「可愛すぎ！イケメンすぎ！美少女すぎ！」「どえら、かわえぇやん！」「透明感更にアップ」「むしろめちゃくちゃいいかも」などと絶賛のコメントが寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）