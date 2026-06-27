【なぜ？】家のトイレには髪がいっぱい落ちているのか!?　抜けやすい原因ある!?　なんかこわい！

あるとき、数人のお母さんから声をかけられました。「家のトイレって、なんであんなに髪の毛が落ちているのか？」と。

髪の毛が抜けやすい原因でもあるのか。気張るから？ におい？ しゃがむから？ その理由を調べてほしいとのことでした。

「私の家もそう！」「うちんところも！」と、数人が口々に同じことをいうています。そこで、数人のうちの代表者の一軒を調査させてもらいました。

まず、髪の毛が落ちていないようにトイレをきれいに掃除してもらいます。数日間普通に使ってもらい、後日、床を調べてみると確かに髪の毛がわんさか落ちていました。

その方いわく、「別にトイレでブラッシングなんてしていないし、家族5人で普通に使っていただけなんですが」とのこと。

髪の毛は、通常1日に50本から100本ほど抜けるといわれています。かといって、トイレに行っている短時間で抜けるとは考えにくいし……。なんかこわい！

そう語る方の服を見てピンときました。そうです、肩や背中に抜けた髪の毛がついているんです。ですから、掃除のコロコロ（粘着ローラー）でトップスやズボン、靴下の裏まで、全身をコロコロしてもらったら……。ビンゴ！

いろいろな長さの髪の毛7本ほどがコロコロにくっついていました。つまり、それらは全身に付着していたということです。

そうなんです。自身の抜け毛もそうですが、じつは、生活空間にはそこいら中に髪の毛が落ちていて、イスやソファ、カーペットなどに落ちていたり、くっついていたりします。そこに座ったり、触れたりすることで、髪の毛が服などに付着してしまうわけです。

そして、そのままトイレに行って服のすそを出し入れしたり、ズボンを下ろしたりするときに服をバサバサといじることで、体に付着していた髪の毛が落下。

靴下についた髪の毛なんかは、スリッパやトイレマットのほうにつくわけですね。

トイレのフタの素材は、ポリプロピレン。そうです、抜けた髪の毛を静電気によって吸い寄せます（季節や服の素材にもよりますが）。背中についていた髪の毛がフタのほうについて、それを開け閉めしている間にフワァッと床に落ちるんです。

その家には、トイレはひとつだけ。家族みんながそのトイレに入ります。

1回のトイレで落ちる髪の毛の本数×家族の人数×トイレの利用回数＝トイレの床は髪の毛だらけ（笑）。



つまり、いろいろなところから持ち込んだ髪の毛を、家族全員がトイレで集中的に落としてしまっているということなんです。

次の日から、家族全員にトイレに入る前に毎回全身にコロコロすることを徹底してもらったところ、案の定、トイレの床に落ちている髪の毛の量は極端に減りました。

※ラジオ関西『バズろぅ！』2025年6月27日放送回より



（『バズろぅ！』ラジオパーソライター・わきたかし）