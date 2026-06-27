スウェーデン戦でNHK解説

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）で決勝トーナメント進出を決めた日本は26日（日本時間27日）、拠点のナッシュビルで29日（同30日）のブラジル戦へ調整した。スウェーデンとの1次リーグ最終戦でNHK解説を務めた元日本代表・本田圭佑の“沈黙”に反響が広がっている。

スウェーデン戦の本田は、日本を「ウチ」と表現するなど、開始から思い入れたっぷりに後押ししたが、勝利には届かなかった。

主審のジャッジを巡っては、前半から何度も不満を表明。前半アディショナルタイムに堂安がファウルを取られた際には「なんでなん」とつぶやいた後、「レフェリー、ちなみにどこすかナショナリティ？」と実況に国籍を尋ねる一幕もあった。

実況が「エルサルバドルですね」と説明すると、本田は沈黙。さらに実況が「イバン・バートンさん。今日は中南米の審判が中心になっています」と続けても、特にコメントはしなかった。この流れがファンの間で話題になり、Xに様々なコメントが寄せられた。

「ここで余計なこと言わない本田の危機管理能力」

「沈黙が正しい答え」

「何言うんかと思ったら何も言わなかったのおもろい」

「この流れ笑ったw」

「何も言わんのかいって思った笑」

本田はブラジル戦はNHK BSで解説を務める。



（THE ANSWER編集部）