【リカちゃん】「ピーターラビット TM」と初コラボ！ うさ耳に青いカーディガンがかわいい
タカラトミーより、「フォトジェニックリカ ピーターラビット TM スタイル」が、2026年7月4日（土）から、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」とフォトジェニックリカショップ全国約150店舗（オンラインショップ含む）、ピーターラビット TM 公式オンラインショップにて発売される。
＞＞＞「フォトジェニックリカ ピーターラビット TM スタイル」をチェック！（写真7点）
『ピーターラビットのおはなし』の作者ビアトリクス・ポターは1866年7月、ロンドンで生まれた。知人の息子ノエル少年が病気になった際に贈った「絵手紙」をきっかけに物語は誕生する。可愛らしいうさぎたちの絵本は、1902年にフレデリック・ウォーン社から出版されるとたちまち大人気となり、最終的には23冊の絵本シリーズが世に送り出される。また、彼女は自然保護への関心も強く、物語の舞台となった英国・湖水地方の土地を絵本の印税で購入し、自然保護団体に土地を寄贈することで絵本のままの姿を守りました。ピーターラビットとユーモラスな仲間たちの物語は、100年以上にわたり世界中の人々に愛され続け、湖水地方は 2017年世界文化遺産に登録された。
2026年にはポターの生誕から160周年を迎える。「小さな絵本の物語」と「変わらぬ美しい風景」というポターからの贈り物は、今も私たちに受け継がれている。
本商品は、『ピーターラビット』の作者ビアトリクス・ポター TM の生誕160周年を記念したコラボレーションドール。作品の持つナチュラルで温かみのある世界観を、リカちゃんで表現したアイテム。
ピーターラビットの青い上着をイメージしたカーディガンや、ピーターラビットの耳をイメージしたカチューシャを取り入れ、作品の世界観を感じられるコーディネートに仕上げている。
ワンピースには160周年をテーマにブックデザイナーの名久井直子がデザインしたピーターラビットのプリントをあしらい、絵本が描かれた当時のファッションをイメージした、やや長めの丈感で上品かつクラシカルな印象に仕立てている。
付属のバッグには160周年を記念したロゴをデザインに取り入れ、特別感を演出。
リカちゃんサイズの絵本（紙小物）が付属し、バッグに入れて持ち運ぶことができる。
ヘアメイクは、ナチュラルな雰囲気のウェーブヘアとオレンジベージュのリップでやさしい印象に仕上げている。
また ”関節が動く可動式のボディ” 「ネオリカボディ」を採用し、美しく自然なポージングが可能。写真を撮ってシェアしたり、リカちゃんに似合う洋服を作ったりといった ”リカ活” にも最適だ。
（C） ＴＯＭＹ BEATRIX POTTER TM （C） Frederick Warne & Co.,2026 All Rights Reserved.
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『ピーターラビットのおはなし』の作者ビアトリクス・ポターは1866年7月、ロンドンで生まれた。知人の息子ノエル少年が病気になった際に贈った「絵手紙」をきっかけに物語は誕生する。可愛らしいうさぎたちの絵本は、1902年にフレデリック・ウォーン社から出版されるとたちまち大人気となり、最終的には23冊の絵本シリーズが世に送り出される。また、彼女は自然保護への関心も強く、物語の舞台となった英国・湖水地方の土地を絵本の印税で購入し、自然保護団体に土地を寄贈することで絵本のままの姿を守りました。ピーターラビットとユーモラスな仲間たちの物語は、100年以上にわたり世界中の人々に愛され続け、湖水地方は 2017年世界文化遺産に登録された。
2026年にはポターの生誕から160周年を迎える。「小さな絵本の物語」と「変わらぬ美しい風景」というポターからの贈り物は、今も私たちに受け継がれている。
ピーターラビットの青い上着をイメージしたカーディガンや、ピーターラビットの耳をイメージしたカチューシャを取り入れ、作品の世界観を感じられるコーディネートに仕上げている。
ワンピースには160周年をテーマにブックデザイナーの名久井直子がデザインしたピーターラビットのプリントをあしらい、絵本が描かれた当時のファッションをイメージした、やや長めの丈感で上品かつクラシカルな印象に仕立てている。
付属のバッグには160周年を記念したロゴをデザインに取り入れ、特別感を演出。
リカちゃんサイズの絵本（紙小物）が付属し、バッグに入れて持ち運ぶことができる。
ヘアメイクは、ナチュラルな雰囲気のウェーブヘアとオレンジベージュのリップでやさしい印象に仕上げている。
また ”関節が動く可動式のボディ” 「ネオリカボディ」を採用し、美しく自然なポージングが可能。写真を撮ってシェアしたり、リカちゃんに似合う洋服を作ったりといった ”リカ活” にも最適だ。
（C） ＴＯＭＹ BEATRIX POTTER TM （C） Frederick Warne & Co.,2026 All Rights Reserved.
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