FRUITS ZIPPER早瀬ノエル、Xアカウントが“不正アクセス”被害 投稿やDMに注意呼びかけ
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが27日、公式Xにて、メンバー・早瀬ノエル（22）のXアカウントが不正アクセスを受けていると発表した。
【画像】16歳で「このビジュすごい…」早瀬ノエル
「【お知らせ】」とした投稿で、「現在、FRUITS ZIPPERメンバー・早瀬ノエルのXアカウントが第三者による不正アクセスを受けていることを確認しております。現在、復旧に向けて対応を進めております」と伝え、「ファンの皆さまにはご心配、ご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます」とつづった。
また「復旧までの間、当該アカウントから発信される投稿やDM等には十分ご注意いただきますようお願いいたします。進展があり次第、改めてご報告いたしますので、何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。
該当アカウントの最後の投稿は6月25日午後10時ごろのもので、「FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR『DREAM WITH IN』２日間ありがとうございました！！あいにくのお天気だったけど、それでも会いに来てくれて嬉しかったよ〜！楽しかった！気をつけて帰るのね〜」と、2枚の写真を添えて呼びかける投稿となっている（27日午後0時27分時点）。
【画像】16歳で「このビジュすごい…」早瀬ノエル
「【お知らせ】」とした投稿で、「現在、FRUITS ZIPPERメンバー・早瀬ノエルのXアカウントが第三者による不正アクセスを受けていることを確認しております。現在、復旧に向けて対応を進めております」と伝え、「ファンの皆さまにはご心配、ご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます」とつづった。
該当アカウントの最後の投稿は6月25日午後10時ごろのもので、「FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR『DREAM WITH IN』２日間ありがとうございました！！あいにくのお天気だったけど、それでも会いに来てくれて嬉しかったよ〜！楽しかった！気をつけて帰るのね〜」と、2枚の写真を添えて呼びかける投稿となっている（27日午後0時27分時点）。