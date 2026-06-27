YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が「実は危険な精神疾患10選【精神科医が解説】」を公開した。動画では、精神科医や臨床心理士らが、世界で約9億7千万人が抱える精神疾患の原因と、現代社会で最も多く見られる10の精神疾患について、具体的な症状や特徴を解説している。

動画の冒頭では、精神疾患の原因が脳の働き、心理的要因、遺伝、環境など複雑に絡み合っていると説明。現代では重症例が減り軽症化しているものの、「生きづらさ」という形で苦しむ人が増えている現状が示された。続いて、代表的な10の疾患として、うつ病、不安症、強迫症、双極症、統合失調症、解離症、適応障害とPTSD、複雑性PTSD、依存症、パーソナリティ症が紹介された。

中でも、精神疾患の約3分の1を占める「うつ病」については、気分の落ち込みだけでなく、不眠や倦怠感、腰痛などの身体的な症状も現れると指摘。しかし、こうした症状を単なる疲れと捉え、「うつ病の60%以上の人は治療を受けていない」という未治療の多さが語られた。また、うつ状態と躁状態を繰り返す「双極症」は、そのほとんどがうつ状態から発病するため、「うつ病と区別がつかないことがある」とその診断の難しさを解説している。さらに、長期にわたる反復的なストレス（虐待やいじめなど）によって発症する「複雑性PTSD」など、2022年に独立して認められた新しい病名についても言及されている。

不安定でストレスの多い現代において、精神疾患は「誰でもなる可能性がある」病気であると語られている。しかし、近年は薬を中心とする治療法の進歩により、専門医の適切な診断と治療を受けることで「精神疾患は治すことができる時代になりました」と結論づけた。

YouTubeの動画内容

00:00

9億7千万人が抱える精神疾患の原因と現状
01:24

精神疾患の3分の1を占める「うつ病」の特徴
04:40

うつ病と区別がつきにくい「双極症」とは
07:19

適応障害やPTSDの発症メカニズム
11:23

精神疾患は「治すことができる時代」に

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