タレントの柏木由紀が、過去の恋愛で容姿やメイクについて不意に指摘されることに不快感を抱き、怒りが大爆発してしまうことを明かした。

【映像】柏木由紀が彼氏に指摘されたこと

ABEMAにて国内独占配信中の韓国の大人気恋愛リアリティーショー『乗り換え恋愛４』の魅力を伝える「今からでも間に合う！『乗り換え恋愛４』振り返りSP」が配信され、トレンディエンジェルの斎藤司と柏木由紀がゲストとして出演、進行はABEMAアナウンサーの藤田かんなが務めた。番組の元となった『乗り換え恋愛』は、さまざまな理由で別れた複数のカップルが一つ屋根の下で生活し、過去の恋と新たな出会いの間で葛藤する姿を描いた韓国発の恋愛リアリティーショー。誰が誰の「X（元恋人）」であるかを隠したままスタートする緊張感や、元恋人の目の前で新しい異性と仲を深めるという極限の状況が、視聴者の共感を呼び社会現象を巻き起こしてきた。

スタジオトークにて、感情をあらわにする女性の話題になると、藤田アナから「柏木さんは結構ガンガン言うタイプですか？」と質問が飛んだ。これに対し柏木は、「私はそんなにですけど、でも譲れないことになったら絶対譲れないですね。グチグチ言うタイプじゃないですけど、もう“これだけは”ってことを言われると止まんない。日頃の積み重ねで大爆発しちゃいます」と自身の恋愛傾向を告白した。

さらに、具体的にどのような言葉で怒りが沸点に達するのかを聞かれると、柏木は「『メイク濃くなったね』とか…それ言われた瞬間にメイク落とせないじゃないですか。すぐ変えられないこと指摘されるのがすごい嫌なんです」と熱弁。「なんか『髪短い方がよかったね』とか言われると、プッチンってなっちゃう。わーって言っちゃう」と、不意の指摘に強い不快感を抱くことを明かしていた。