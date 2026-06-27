【FORTUNE×WORLD～僕らがゲームを作る理由～】 10月30日 発売予定 価格： 5,980円（ダウンロード・通常版） 7,980円（ダウンロード・特典同梱版） 7,980円（パッケージ・通常版） 15,480円（パッケージ・豪華版）

「FORTUNE×WORLD 僕らがゲームを作る理由」

イープロダクトは、ブランド「GLOVETY」よりPC用ノベルゲーム「FORTUNE×WORLD～僕らがゲームを作る理由～」を10月30日に発売する。価格は5,980円より。

【FORTUNE×WORLD～僕らがゲームを作る理由～ OPムービー】

本作は美少女ゲーム業界に足を踏み入れる主人公と、ストイックイラストレーターの氷室すばる、いつでも明るいバスケットガールの春風伊吹との物語を描くタイトル。ひょんなことからゲームを作る事になった主人公の視点から、ゲームクリエイティブの光と闇を追体験できる作品で「いばらの道を進む理由はなんだ!?」というキャッチコピーが採用されている。

「GLOVETY」は2020年に18禁ノベルゲーム「アインシュタインより愛を込めて」をリリースしたブランド。シナリオは同作や「はつゆきさくら（SAGA PLANETS）」や「anemoi（Key）」の辻倉スピカおよび総羽愛乃ルートを担当した新島夕氏。原画は「オトメ＊ドメイン（ぱれっとクオリア）」を手掛けた館川まこ氏が担当する。

今作は年齢の若いユーザーにもプレイしてほしいという思いから全年齢向けの作品にしたことが明かされており、「ヒロインも主人公も可愛い、笑ってちょっとぐらいは泣けそうなエンターテイメント」になっているという。

複数の販売形式が存在し、パッケージ版にはゲーム本編のほかサウンドトラックや設定資料集が同梱。さらに豪華版にはこれらに加えタペストリーやアクリルアートなどがセットになる。また、事前に予約をすることで描き下ろしのイラスト色紙が貰えるキャンペーンも実施される。

(C)GLOVETY

