開催：2026.6.27

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 8 - 0 [アストロズ]

MLBの試合が27日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとアストロズが対戦した。

タイガースの先発投手はケイデル・モンテロ、対するアストロズの先発投手はスペンサー・アリゲッティで試合は開始した。

3回裏、さらにキャッチャーが悪送球でタイガース得点 DET 1-0 HOU、3番 ケリー・カーペンター 5球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでタイガース得点 DET 3-0 HOU

4回裏、6番 コルト・キース 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでタイガース得点 DET 4-0 HOU、9番 ジェームズ・アウトマン 2球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでタイガース得点 DET 7-0 HOU、2番 ディロン・ディングラー 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 8-0 HOU

試合は8対0でタイガースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はタイガースのケイデル・モンテロで、ここまで4勝5敗0S。負け投手はアストロズのスペンサー・アリゲッティで、ここまで7勝4敗0S。

ここまでタイガースは35勝47敗で8.0ゲーム差の（ア・リーグ）中地区4位。一方アストロズは40勝44敗で2.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-27 13:54:20 更新