NTTドコモは、「ドコモ MAX」または「ドコモ ポイ活 MAX」の契約者を対象に、「ガンダムシリーズ×ドコモ オリジナルグッズプレゼントキャンペーン」を開始した。期間は6月30日まで。抽選で230人に「機動戦士ガンダム」または「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」のオリジナルグッズが進呈される。

応募には、キャンペーンへのエントリーに加え、6月30日時点で「ドコモ MAX」または「ドコモ ポイ活 MAX」を契約していることが必要。

新規契約などの場合は、7月31日までに開通を完了する必要がある。あわせて、30日まで間に、dポイントクラブアプリまたはd払いアプリのきせかえ券面をガンダムシリーズのデザインへ一度でも変更することが条件となる。

エントリー時には、「機動戦士ガンダム」コースと「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」コースから選択する。

「機動戦士ガンダム」コースでは、ガンダムをデザインしたレイヤードグラフが25人、アムロ・レイのビッグアクリルスタンドが90人に当たる。

「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」コースでは、GQuuuuuuXのレイヤードグラフが25人、アマテ・ユズリハ、マチュのビッグアクリルスタンドが90人に当たる。