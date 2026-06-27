注意。「but」で始めるのは、じつは「口語的」。…「論理的な英論文にする」ための、意外な文法テクニックの中身

その翻訳、もしかして「AI」でやりました……？

ChatGPTやDeepL、GeminiやClaudeなど、急速に進歩したAI翻訳を使えば「破綻のない英語」を書くのは簡単です。しかし、破綻がないことが、「理系英語として正確」かつ「世界に通用する」ではありません。AIによる出力結果を、正確な理系英語に“整える力”が必要です。

「正確な理系英語」を出力させるための、日本語原稿作りの重要ポイントとは……？

全理系人に必須の考え方とテクニックを、豊富な実例を交えて懇切丁寧に解説した待望の書が、ご自身の英語論文執筆に加え、学術論文や産業分野の技術文書の英訳の経験も豊富な物理学者、森弘之さんの筆による『論文から技術文書まで 「AI翻訳」で書く理系英語入門』（講談社ブルーバックス）です。

本シリーズでは、この注目の書から、AI翻訳に必須のテクニックと、注意すべきポイントのいくつかをご紹介していきます。

本シリーズでは、この注目の書から、AI翻訳に必須のテクニック、ポイントのいくつかをご紹介していきます。

今回は、時制や接続詞など、論理的な英文にするために知っておきたい、文法の知識をご紹介します。

＊本記事は、『論文から技術文書まで 「AI翻訳」で書く理系英語入門』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

理系文書の必須条件

理系の論文や技術文書における英語は、明確性と客観性を最優先するスタイルです。感情や主観を避け、「事実」と「その解釈」のみを端的に述べることが求められます。

これは単なるスタイルの選択ではなく、理系文書の信頼性を維持するための必須条件です。

避けるべき表現の例

The results are very interesting.

この結果はとても興味深い

We think that the figure is ...

この図は……であると思う

好ましい表現の例

The results suggest a novel mechanism.

この結果は新しい機構を示唆している

The figure indicates that...

この図は……であることを示している

「興味深い」や「思う」などは著者の主観であり、事実であるかどうかは不明です。論文では価値判断や主観を避け、できるだけ客観的な動詞や名詞を用いて情報を伝えるようにしましょう。

「論理構造」を明確にする

論理の展開が明確であることも、論文や技術文書で使われる文章の特徴です。これは英語か日本語かという言語の違いには関係なく、文書本来の目的からして、論理的に明確でなければならないからです。

そのため、たとえば以下のような論理関係を明示する接続詞が多用されます。

論理関係接続語の例

原因because, since, due to結果therefore, thus, as a result例示for example, such as比較in contrast, similarly, whereas条件if, unless, provided that逆接but, however, nevertheless

このような接続詞を使った例文として、次のように書くことができます。

This material is durable and lightweight. Therefore, it is suitable for aerospace applications.

この素材は丈夫で軽い。そのため、航空宇宙用途に適している。

このように、接続詞を駆使して論理をつなげることで、読み手が筋道を追いやすくなります。

日常英語としてはかなり「硬い表現」になってしまうので、ふだんの会話やメールのやり取りには、こういった接続詞はあまり使われませんが、硬い表現がふさわしいとされる文書、すなわち学術論文や技術文書（理系の文書に限られるわけではありませんが）には欠かせない接続詞です。

一つだけ注意したいのが「but」です。

but を文頭に持ってくると口語的になるので、文頭に置くのであれば「however」などを用いるようにしましょう。

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【続きをよむ】AIに翻訳させると「勝手に判断」されかねない、残念すぎる文章の例…じつは、日本語は論理が明確な文章になりにくい。その、深いわけ