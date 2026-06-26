俳優の村上虹郎さん（29）を書類送検　元交際相手に4度暴行か　顔殴ったり頭を窓に打ち付けるなどで全治1カ月超の重傷

俳優の村上虹郎さん（29）が、元交際相手の女性を暴行し重傷を負わせた疑いで24日、書類送検されたことが分かりました。

捜査関係者によりますと、村上さんは2024年、東京・渋谷区の自宅で元交際相手に対し髪の毛をつかんで顔を殴るなどの暴行を加え、重傷を負わせた疑いが持たれています。

村上さんは任意の調べに対し、容疑を認めているということです。

村上さんは2014年に俳優としてデビューし、NHKの朝ドラ「カムカムエヴリバディ」や人気漫画を実写化した「今際の国のアリス」など、多くの話題作に出演していました。

2022年には映画「孤狼の血 LEVEL2」で日本アカデミー賞優秀助演男優賞を受賞した実力派の29歳。

村上さんの暴行は2024年3月から5月の間、元交際相手と同居していた渋谷区の自宅で4度にわたっていたといいます。

髪の毛をつかんで顔を殴る他に、頭を窓に打ち付けるなどの暴行も加えた疑いが持たれていて、元交際相手のけがは全治1カ月以上だったということです。

人気俳優が暴行によって書類送検されたことに、ネット上でも驚きの声が上がっています。

村上さんは2022年、イベントに出席した際、自身が“大切にしていること”について「自分自身がしっかりすることを、毎日どうやったら一日を幸せに充実感をもって過ごせるかということを考えたりとか、それが一番むずかしいなというところに立ち返っています」と語っていました。

村上さんと被害女性はすでに同居を解消。

交際はしておらず、2026年に入って被害女性から警視庁に相談があり、捜査していたということです。