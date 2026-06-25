これからの気象情報です。

26日(金)は、所々で激しい雨が降りそうです。



◆警報・注意報

現在、下越の各地に強風注意報、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。



◆6月26日(金)の天気

・上越地方

朝晩を中心に雨が降り、とくに朝のうちは局地的に激しい雷雨となりそうです。

ただ、日中も所々で雨雲が湧くでしょう。



・中越地方

午前中は活発な雨雲がかかるでしょう。

道路が冠水するような激しい雨の降るところもありそうです。

午後は一旦雨がやんでも、夜は再び雨となるでしょう。



・長岡市と三条市周辺

昼ごろまで所々で雨脚が強まるでしょう。

カミナリを伴って、激しく降るところもありそうです。

落雷や竜巻などの突風にも注意が必要です。



・下越：新潟市周辺と佐渡

断続的に雨が降るでしょう。

朝のうちは活発な雨雲がかかり、横殴りの雨になるところもありそうです。



・下越：村上市から聖籠町

朝晩は各地で雨が降りそうです。

ただ、日中も局地的に雨雲が湧いて激しい雨が降ることがあるため傘が手離せないでしょう。



◆風と波

下越と佐渡で風が強まる時間があるでしょう。

波は、上・中越でのち1.5m、下越でのち2m、佐渡でのち2.5mの予想です。



◆週間予報

27日(土)は、午前を中心に所々で雨の降り方が強まるでしょう。

28日(日)も雲が多くスッキリしない天気です。

29日(月)以降は晴れ間の出るところが多く、梅雨の『中休み』となりそうです。



26日(金)は、激しい雷雨のところがありそうです。道路の冠水などに注意をしてください。