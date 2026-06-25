ジャクソン家の皆さん、アリ・アスターさん、お許しください。

ゴーストフェイス“っぽい”殺人鬼に命を狙われる、パロディホラーシリーズ最新作『最終絶叫計画 令和！』が６月26日(金)よりまさかの劇場公開。あの話題作が標的になったパロディ予告編と２種のパロディ版ポスタービジュアルが解禁された。

ポスタービジュアルは、現在公開中の話題作『Michael／マイケル』、そしてアリ・アスター監督の『ミッドサマー』をパロったもの。ゴーストフェイスっぽい殺人鬼は“キング・オブ・ポップ”な衣装に身を包み、ナイフを片手にポージング。意外としっくり来てるけど、やけに肩が上がってるのは気のせいか。そして『ミッドサマー』を模したバージョンでは花冠ならぬ“ハッパ”の冠を被ったショーティ（マーロン・ウェイアンズ）が充血した目から涙を流している。

さらに、パロディ予告編は完全に『Michael／マイケル』と見紛う出だしで、本編のフザケたシーンを矢継ぎ早に繰り出していく。ゴーストフェイスっぽい殺人鬼、『ゲット・アウト』のティーカップ催眠術を会得している……？

『最終絶叫計画 令和！』

６月26日（金）まさかの劇場公開

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