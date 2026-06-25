敵地ツインズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地ツインズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場する。試合前、デーブ・ロバーツ監督は離脱中のウィル・スミス捕手について、復帰にはまだ時間がかかると説明。ファンは心配している。

ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」は試合前、ロバーツ監督の囲み取材の映像を公開。スミスについて「まだ野球のトレーニングはしていない」と明かし、26日（同27日）から始まる敵地での連戦では復帰しないと説明した。

スミスは6日（同7日）のエンゼルス戦で一旦は先発メンバーとして発表されたが、試合前に急遽交代。11日（同12日）にIL入りしていた。当初は短期間での復帰が見込まれていたが長期化している。

X上の日本のファンからは「スミスは戻ってくる目処が全く立ってないようにみえる」「そんで、第3キャッチャー、誰がやるん？」「スミス選手時間かかりそうやね」「なんてこった」「NOOOOO」「早く治って欲しいですね…」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）