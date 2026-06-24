日経225オプション8月限（24日日中） 6万3000円プットが出来高最多99枚
24日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1969枚だった。うちプットの出来高が1615枚と、コールの354枚を上回った。プットの出来高トップは6万3000円の99枚（30円高1400円）。コールの出来高トップは7万6000円の51枚（275円安1085円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
11 -4 19 95000
1 -18 30 92000
12 -5 61 90000
3 -25 90 88000
16 -44 164 85000
1 -137 188 84500
7 -110 195 84000
1 -71 234 83500
2 -85 235 83000
6 -69 291 82500
8 -90 325 82000
2 -190 410 81000
38 -160 460 80000
2 -115 585 79500
16 640 79000
2 695 78500
22 -180 760 78000
3 -525 875 77500
12 -275 875 77000
51 -275 1085 76000
42 -515 1285 75000
1 1700 74500
13 -345 1650 74000
1 -660 1740 73500
7 -510 1755 73000
23 -530 1940 72500
1 -790 2060 72000
2 -735 2855 71000
70750 3965 1
31 3255 70000 3570 +290 3
7 3430 69875 3650 4
69750 3570 7
69625 3505 3
69250 3425 2
69125 3340 1
8 -1105 3540 69000
68750 3025 4
68500 3495 4
68375 3005 1
68250 2895 1
2 4225 68000 2725 +465 19
67750 2630 2
66875 2380 1
66750 2275 1
66625 2155 1
66500 2195 -90 4
66375 2165 3
66250 2115 6
66000 2040 +90 4
65875 2070 10
65750 1980 5
65625 1990 10
65500 1895 +10 23
65375 1920 8
65250 1860 -40 16
65125 1855 6
65000 1925 +245 28
64875 1790 6
64750 1700 +490 13
64625 1725 15
64500 1810 3
64375 1670 21
64250 1640 21
64125 1610 31
63875 1550 16
63750 1490 10
63625 1495 6
63500 1495 +395 20
63375 1445 6
63250 1320 1
63000 1400 +30 99
62875 1305 1
62750 1310 13
62625 1270 2
62500 1330 22
62375 1220 6
62250 1190 6
62125 1175 5
62000 1240 +440 28
61875 1150 6
61750 1120 6
61625 1090 10
61500 1155 +380 14
61375 1085 5
61250 1030 5
61125 1110 4
61000 1095 +95 15
60875 985 5
60750 955 6
60625 960 5
60500 1005 -10 29
60375 990 9
60250 895 5
60125 930 10
60000 900 -40 44
59875 890 8
59750 870 1
59625 860 8
59500 840 +305 54
59375 830 4
59250 810 5
59125 795 6
59000 790 +80 21
58750 755 4
58625 745 4
58000 685 +180 81
57500 620 1
57375 630 1
57000 600 15
56750 580 +230 8
56500 565 1
56000 535 +145 7
55500 530 2
55000 485 +145 4
54250 445 -15 11
53750 425 +105 43
53500 405 11
53000 380 -15 11
52750 370 3
52500 365 15
52000 300 +28 9
51750 330 21
51500 310 2
51250 320 24
51000 292 +137 6
50750 300 27
50500 280 26
50250 256 20
50000 275 0 7
49750 267 +65 12
49500 260 14
49250 240 5
49000 231 +78 1
48500 232 13
48000 218 +118 10
47750 212 15
47250 202 +70 37
47000 188 +49 1
46750 188 +60 1
46500 185 27
46000 173 +12 34
45750 170 15
44750 145 35
43250 128 2
43000 120 24
42250 111 1
41500 96 +14 1
41000 103 -7 2
40750 87 +12 1
40500 108 30
40000 70 -18 2
39000 84 +7 1
37000 70 +11 3
36000 61 6
35000 44 -6 10
33000 41 2
32000 35 41
30000 28 +3 20
29000 23 3
28000 19 18
27000 18 4
26000 15 1
25000 12 +4 1
24000 10 0 5
20000 5 0 39
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
11 -4 19 95000
1 -18 30 92000
12 -5 61 90000
3 -25 90 88000
16 -44 164 85000
1 -137 188 84500
7 -110 195 84000
1 -71 234 83500
2 -85 235 83000
6 -69 291 82500
8 -90 325 82000
2 -190 410 81000
38 -160 460 80000
2 -115 585 79500
16 640 79000
2 695 78500
22 -180 760 78000
3 -525 875 77500
12 -275 875 77000
51 -275 1085 76000
42 -515 1285 75000
1 1700 74500
13 -345 1650 74000
1 -660 1740 73500
7 -510 1755 73000
23 -530 1940 72500
1 -790 2060 72000
2 -735 2855 71000
70750 3965 1
31 3255 70000 3570 +290 3
7 3430 69875 3650 4
69750 3570 7
69625 3505 3
69250 3425 2
69125 3340 1
8 -1105 3540 69000
68750 3025 4
68500 3495 4
68375 3005 1
68250 2895 1
2 4225 68000 2725 +465 19
67750 2630 2
66875 2380 1
66750 2275 1
66625 2155 1
66500 2195 -90 4
66375 2165 3
66250 2115 6
66000 2040 +90 4
65875 2070 10
65750 1980 5
65625 1990 10
65500 1895 +10 23
65375 1920 8
65250 1860 -40 16
65125 1855 6
65000 1925 +245 28
64875 1790 6
64750 1700 +490 13
64625 1725 15
64500 1810 3
64375 1670 21
64250 1640 21
64125 1610 31
63875 1550 16
63750 1490 10
63625 1495 6
63500 1495 +395 20
63375 1445 6
63250 1320 1
63000 1400 +30 99
62875 1305 1
62750 1310 13
62625 1270 2
62500 1330 22
62375 1220 6
62250 1190 6
62125 1175 5
62000 1240 +440 28
61875 1150 6
61750 1120 6
61625 1090 10
61500 1155 +380 14
61375 1085 5
61250 1030 5
61125 1110 4
61000 1095 +95 15
60875 985 5
60750 955 6
60625 960 5
60500 1005 -10 29
60375 990 9
60250 895 5
60125 930 10
60000 900 -40 44
59875 890 8
59750 870 1
59625 860 8
59500 840 +305 54
59375 830 4
59250 810 5
59125 795 6
59000 790 +80 21
58750 755 4
58625 745 4
58000 685 +180 81
57500 620 1
57375 630 1
57000 600 15
56750 580 +230 8
56500 565 1
56000 535 +145 7
55500 530 2
55000 485 +145 4
54250 445 -15 11
53750 425 +105 43
53500 405 11
53000 380 -15 11
52750 370 3
52500 365 15
52000 300 +28 9
51750 330 21
51500 310 2
51250 320 24
51000 292 +137 6
50750 300 27
50500 280 26
50250 256 20
50000 275 0 7
49750 267 +65 12
49500 260 14
49250 240 5
49000 231 +78 1
48500 232 13
48000 218 +118 10
47750 212 15
47250 202 +70 37
47000 188 +49 1
46750 188 +60 1
46500 185 27
46000 173 +12 34
45750 170 15
44750 145 35
43250 128 2
43000 120 24
42250 111 1
41500 96 +14 1
41000 103 -7 2
40750 87 +12 1
40500 108 30
40000 70 -18 2
39000 84 +7 1
37000 70 +11 3
36000 61 6
35000 44 -6 10
33000 41 2
32000 35 41
30000 28 +3 20
29000 23 3
28000 19 18
27000 18 4
26000 15 1
25000 12 +4 1
24000 10 0 5
20000 5 0 39
株探ニュース