　24日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1969枚だった。うちプットの出来高が1615枚と、コールの354枚を上回った。プットの出来高トップは6万3000円の99枚（30円高1400円）。コールの出来高トップは7万6000円の51枚（275円安1085円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　11　　　-4　　　19　　95000　
　　 1　　 -18　　　30　　92000　
　　12　　　-5　　　61　　90000　
　　 3　　 -25　　　90　　88000　
　　16　　 -44　　 164　　85000　
　　 1　　-137　　 188　　84500　
　　 7　　-110　　 195　　84000　
　　 1　　 -71　　 234　　83500　
　　 2　　 -85　　 235　　83000　
　　 6　　 -69　　 291　　82500　
　　 8　　 -90　　 325　　82000　
　　 2　　-190　　 410　　81000　
　　38　　-160　　 460　　80000　
　　 2　　-115　　 585　　79500　
　　16　　　　　　 640　　79000　
　　 2　　　　　　 695　　78500　
　　22　　-180　　 760　　78000　
　　 3　　-525　　 875　　77500　
　　12　　-275　　 875　　77000　
　　51　　-275　　1085　　76000　
　　42　　-515　　1285　　75000　
　　 1　　　　　　1700　　74500　
　　13　　-345　　1650　　74000　
　　 1　　-660　　1740　　73500　
　　 7　　-510　　1755　　73000　
　　23　　-530　　1940　　72500　
　　 1　　-790　　2060　　72000　
　　 2　　-735　　2855　　71000　
　　　　　　　　　　　　　70750　　3965 　　　　　　　 1　
　　31　　　　　　3255　　70000　　3570 　　+290　　　 3　
　　 7　　　　　　3430　　69875　　3650 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　69750　　3570 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　69625　　3505 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　69250　　3425 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　69125　　3340 　　　　　　　 1　
　　 8　 -1105　　3540　　69000　
　　　　　　　　　　　　　68750　　3025 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　68500　　3495 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　68375　　3005 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　68250　　2895 　　　　　　　 1　
　　 2　　　　　　4225　　68000　　2725 　　+465　　　19　
　　　　　　　　　　　　　67750　　2630 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　66875　　2380 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　66750　　2275 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　66625　　2155 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　66500　　2195 　　 -90　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　66375　　2165 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　66250　　2115 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　66000　　2040 　　 +90　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　65875　　2070 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　65750　　1980 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　65625　　1990 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　65500　　1895 　　 +10　　　23　
　　　　　　　　　　　　　65375　　1920 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　65250　　1860 　　 -40　　　16　
　　　　　　　　　　　　　65125　　1855 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　65000　　1925 　　+245　　　28　
　　　　　　　　　　　　　64875　　1790 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　64750　　1700 　　+490　　　13　
　　　　　　　　　　　　　64625　　1725 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　64500　　1810 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　64375　　1670 　　　　　　　21　
　　　　　　　　　　　　　64250　　1640 　　　　　　　21　
　　　　　　　　　　　　　64125　　1610 　　　　　　　31　
　　　　　　　　　　　　　63875　　1550 　　　　　　　16　
　　　　　　　　　　　　　63750　　1490 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　63625　　1495 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　63500　　1495 　　+395　　　20　
　　　　　　　　　　　　　63375　　1445 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　63250　　1320 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　63000　　1400 　　 +30　　　99　
　　　　　　　　　　　　　62875　　1305 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　62750　　1310 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　62625　　1270 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　62500　　1330 　　　　　　　22　
　　　　　　　　　　　　　62375　　1220 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　62250　　1190 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　62125　　1175 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　62000　　1240 　　+440　　　28　
　　　　　　　　　　　　　61875　　1150 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　61750　　1120 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　61625　　1090 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　61500　　1155 　　+380　　　14　
　　　　　　　　　　　　　61375　　1085 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　61250　　1030 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　61125　　1110 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　61000　　1095 　　 +95　　　15　
　　　　　　　　　　　　　60875　　 985 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　60750　　 955 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　60625　　 960 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　60500　　1005 　　 -10　　　29　
　　　　　　　　　　　　　60375　　 990 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　60250　　 895 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　60125　　 930 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　60000　　 900 　　 -40　　　44　
　　　　　　　　　　　　　59875　　 890 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　59750　　 870 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　59625　　 860 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　59500　　 840 　　+305　　　54　
　　　　　　　　　　　　　59375　　 830 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　59250　　 810 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　59125　　 795 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　59000　　 790 　　 +80　　　21　
　　　　　　　　　　　　　58750　　 755 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　58625　　 745 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　58000　　 685 　　+180　　　81　
　　　　　　　　　　　　　57500　　 620 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57375　　 630 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57000　　 600 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　56750　　 580 　　+230　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　56500　　 565 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56000　　 535 　　+145　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　55500　　 530 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 485 　　+145　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　54250　　 445 　　 -15　　　11　
　　　　　　　　　　　　　53750　　 425 　　+105　　　43　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 405 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 380 　　 -15　　　11　
　　　　　　　　　　　　　52750　　 370 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 365 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 300 　　 +28　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 330 　　　　　　　21　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 310 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 320 　　　　　　　24　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 292 　　+137　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 300 　　　　　　　27　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 280 　　　　　　　26　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 256 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 275 　　　 0　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 267 　　 +65　　　12　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 260 　　　　　　　14　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 240 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 231 　　 +78　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 232 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 218 　　+118　　　10　
　　　　　　　　　　　　　47750　　 212 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 202 　　 +70　　　37　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 188 　　 +49　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46750　　 188 　　 +60　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 185 　　　　　　　27　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 173 　　 +12　　　34　
　　　　　　　　　　　　　45750　　 170 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　44750　　 145 　　　　　　　35　
　　　　　　　　　　　　　43250　　 128 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 120 　　　　　　　24　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 111 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41500　　　96 　　 +14　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 103 　　　-7　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40750　　　87 　　 +12　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 108 　　　　　　　30　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　70 　　 -18　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　84 　　　+7　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　70 　　 +11　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　61 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　44 　　　-6　　　10　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　41 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　35 　　　　　　　41　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　28 　　　+3　　　20　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　23 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　19 　　　　　　　18　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　18 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　15 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　12 　　　+4　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　10 　　　 0　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 5 　　　 0　　　39　

株探ニュース