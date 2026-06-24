声優の大橋彩香（31）が23日、今月30日をもって所属していた芸能事務所「ホリプロインターナショナル」を退所することを発表した。同社では、24年に人気声優の二ノ宮ゆいが退所し、今年に入り田所あずさ、大橋が退所。2018年の設立当初から事務所を支えてきた人気声優の退所が相次ぎ、ファンからさまざまな声が上がっている。

ホリプロインターナショナルは大手芸能事務所「ホリプロ」が、グループの新会社として18年に設立。声優やアーティストの国内外展開を目的に事業を拡大し、田所あずさ、大橋彩香、木戸衣吹、Machicoら人気声優を擁し、声優アーティスト路線を強みとしてきた。

近年は所属声優の顔ぶれが変化。24年には二ノ宮ゆいが退所し、今年に入り田所、大橋が相次いで事務所を離れることになった。

一方、現在も木戸衣吹、松永あかね、Liyuu、清水詩音、西園飛鳥、滝澤嬉子、藤咲めぐみ、宮瀬愛華らが所属しており、若手育成は継続。ファンからは「声優界も世代交代かな」「ついにはっしーもホリプロを離れることになるのか…」「ホリプロインターナショナル初期メンバーが1人に」「あら、はっしーもホリプロインターナショナルから離れるのね。第36回TSC組で残るのはあと2人か」「ホリプロインターナショナル、嘘だよな…」と、さまざまな声が寄せられた。