1食36円で約120kcal！ほぼ包丁いらずで作れる最強の満腹レシピ
YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「3食122kcal＆36円！キャベツ1玉が秒で消える“たっぷりキャベツと卵のふわトロ”が最強のウマ痩せレシピ過ぎた...」と題した動画を公開しました。動画では、低カロリーで高満足感、さらに1食あたり36円という驚異のコストパフォーマンスを誇るレシピを紹介しています。
動画で作るのは、キャベツ1/4玉をたっぷり使った「たっぷりキャベツと卵のふわトロ」。キャベツをスライサーで細めのせん切りにすることで、火の通りが早くなり、時短かつ甘みが引き出されると説明しています。鍋にキャベツと調味料、水を入れてひと煮立ちさせたら、水溶き片栗粉でとろみをつけます。その後、溶き卵を回し入れ、「10秒ぐらいこのフツフツとさせてあげて」から混ぜ合わせることで、ふわふわのかき玉に仕上がります。
完成した料理を実食したしらっちは、「キャベツあまっ!!」と驚きの表情。「適度な食感と甘さが入っていて、キャベツ1/4玉でこの満足感は本当にエグイですね」と大絶賛しました。和の出汁とオイスターソースの風味が詰まった、無限に食べられる美味しさだと語っています。
包丁をほとんど使わず、ほぼ鍋一つで完結する手軽なレシピ。ダイエット中や節約したい日の献立に、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］（3食分）
・せん切りキャベツ 1/4玉
・卵 2個
・炒りごま 適量
・ねぎ 適量
［調味料］
・ほんだし 小さじ1
・醤油 大さじ1
・酒 大さじ1
・みりん 大さじ1
・オイスターソース 大さじ1
・ごま油 大さじ1
・水 300ml
・水溶き片栗粉 適量
［作り方］
1. キャベツをスライサーや包丁で1.3mmほどの薄めのせん切りにする。
2. 鍋にせん切りキャベツと、水溶き片栗粉以外のすべての調味料、水を入れる。
3. 蓋をして火にかけ、ひと煮立ちさせる。キャベツの芯に火が通るまで加熱する。
4. 弱火にし、水溶き片栗粉を回し入れてとろみをつける。
5. しっかりと溶いた卵を全体に回しかけ、10秒ほど待ってフツフツと泡立ってきたら全体を混ぜ合わせる。
6. 器に盛り付け、お好みで炒りごまとねぎを散らして完成。
動画で作るのは、キャベツ1/4玉をたっぷり使った「たっぷりキャベツと卵のふわトロ」。キャベツをスライサーで細めのせん切りにすることで、火の通りが早くなり、時短かつ甘みが引き出されると説明しています。鍋にキャベツと調味料、水を入れてひと煮立ちさせたら、水溶き片栗粉でとろみをつけます。その後、溶き卵を回し入れ、「10秒ぐらいこのフツフツとさせてあげて」から混ぜ合わせることで、ふわふわのかき玉に仕上がります。
完成した料理を実食したしらっちは、「キャベツあまっ!!」と驚きの表情。「適度な食感と甘さが入っていて、キャベツ1/4玉でこの満足感は本当にエグイですね」と大絶賛しました。和の出汁とオイスターソースの風味が詰まった、無限に食べられる美味しさだと語っています。
包丁をほとんど使わず、ほぼ鍋一つで完結する手軽なレシピ。ダイエット中や節約したい日の献立に、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］（3食分）
・せん切りキャベツ 1/4玉
・卵 2個
・炒りごま 適量
・ねぎ 適量
［調味料］
・ほんだし 小さじ1
・醤油 大さじ1
・酒 大さじ1
・みりん 大さじ1
・オイスターソース 大さじ1
・ごま油 大さじ1
・水 300ml
・水溶き片栗粉 適量
［作り方］
1. キャベツをスライサーや包丁で1.3mmほどの薄めのせん切りにする。
2. 鍋にせん切りキャベツと、水溶き片栗粉以外のすべての調味料、水を入れる。
3. 蓋をして火にかけ、ひと煮立ちさせる。キャベツの芯に火が通るまで加熱する。
4. 弱火にし、水溶き片栗粉を回し入れてとろみをつける。
5. しっかりと溶いた卵を全体に回しかけ、10秒ほど待ってフツフツと泡立ってきたら全体を混ぜ合わせる。
6. 器に盛り付け、お好みで炒りごまとねぎを散らして完成。
YouTubeの動画内容
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