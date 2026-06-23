パクくんが語る異文化の罠。日本に住む韓国人が息苦しさを感じる「暗黙のルール」とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

パクくん氏が自身のYouTubeチャンネルで「日本に住む韓国人が母国に帰る衝撃的な理由5選。日本人には考えられない」を公開した。動画では、日本に住みたいとやってくる韓国人が多い一方で、5年ほど経つと半数以上が帰国してしまう理由について、自身の経験を交えながら独自の視点で解説している。



治安が良く住みやすいはずの日本から、なぜ多くの韓国人が離れてしまうのか。パクくんは約10年間の日本生活で見てきた現実として「5つの理由」を挙げた。



1つ目の理由は「日本に妄想してしまう」こと。観光時の「おもてなし」は短期滞在者向けに最適化された姿であり、住むとなれば同じように礼儀やマナーが求められる現実に気づきにくいと指摘する。



2つ目は「日本のマナーを息苦しく感じる」点。「空気を読む」「言わないけど守る」といった明文化されていないルールが多く、間違いを直接指摘されないため「どこが間違っているのか分かっていないと大変」と語った。



3つ目は「友達の作り方に挫折する」点だ。日本の人間関係は時間をかけて距離を縮める「時間投資型」だが、韓国は初対面から年齢や学歴を聞いて一気に距離を詰める文化だと比較。「文化が理解できていないと、なんで距離が縮まらないの？と誤解してしまう」と人間関係構築の違いを解説した。



4つ目は、自国の価値観を基準にして「日本が自分に合わせるべきと思ってしまう」こと。行政の手続きスピードなどを例に挙げ、「なんで日本ではできないの？日本は変わるべきだ」と反発してしまい、摩擦が起きると分析した。



最後の理由として「日本に執着してしまう」ことを挙げ、パクくんは「合わないなら帰国した方がいい」と断言。帰国は決して「敗北したということではない」と強い言葉で訴えかけた。



締めくくりとして、「自分はどんな人間なのか」「相手や環境はどんな特徴があるか」という問いを自分に投げかける重要性を説き、「自分に合う環境がどこなのかを見極めること」が大事だと提言。国や会社を問わず、誰もが直面し得る環境選びの本質について語り、視聴者に深い気づきを与えた。