中森明菜（60）のバラエティー出演が注目されている。6月21日放送の日テレ系「Golden SixTONES」（日曜・午後9時）で、次回放送として、明菜が韓国ロケで大はしゃぎする姿とともに「20年ぶり」と告知された。ネットでは《凄すぎ》《親が大騒ぎ》《SixTONESくんたちなら明菜ちゃんも楽しくいられるかな》などのコメントが相次いでいる。

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「バラエティー出演は久しぶりでも、明菜さんにとって実は得意ジャンルですから、面白くなるのでは」と、某芸能プロデューサーはこう言っている。

「数あるエピソードの中でも特に有名なものとして、1980年代のフジテレビ『スターどっきり（秘）報告』があります。コラおじさんシリーズという、ドッキリのひとつで、芸能人が歩いていると背後から現れて『コラ！』と怒鳴りつける。驚く表情や、素で慌てふためく様子を撮って、笑っちゃおうという企画でした。明菜さんは落ち着いて対応し、さすがの肝の据わりっぷりを見せたのですが、その後の反応がとてもおちゃめだったんです。当時の明菜さんは『不機嫌明菜』との異名もあり、不良っぽいイメージで知られていたのですが、そのリアクションの面白さから、明るい性格であることをお茶の間に印象づけたものです」

■ハプニングもお手のモノの、元バラエティーの女王

TBS系「ザ・ベストテン」など、歌番組の生放送でも、感情豊かなパフォーマンスを見せて、ファンを楽しませてきた。

「あがり症で緊張しやすい一方、いざカメラが回ると堂々としたもので、ハプニングにも対応してしまう。松田聖子さんも空港などで歌っていましたけど、明菜さんもタクシーでの移動中に歌い、またタクシーに乗って『バイバイ〜』と去っていくシーンなどを残しています。当時の芸能界では、アイドルにそんな場面は日常茶飯事のようなものでしたからね。最近はラジオや特別番組でのトークも増え、明るい姿が戻ってきているそうですし、バラエティーの女王としての復活もあると思いますよ」（同）

歌姫としてだけじゃなく、お茶の間での再ブレークもあるかもしれない。

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中森明菜の金言が、記者の心に突き刺さった。関連記事【もっと読む】中森明菜が「アンタ、仕事変えた方がいいよ」と投げ返してきたエピソード…では、本人の核心を突く発言について伝えている。