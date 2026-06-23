アニマルデザインのキャラがかわいい！ 2026年6月発売「ハイキュー!! めじるしアクセサリー アニマルver.1」全6種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「ハイキュー!! めじるしアクセサリー アニマルver.1」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「ハイキュー!! めじるしアクセサリー アニマルver.1」（税込300円）。全6種のラインアップとなっています。
ハイキュー!! めじるしアクセサリー アニマルver.1
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全6種
・日向 翔陽
・影山 飛雄
・月島 蛍
・宮 侑
・宮 治
・北 信介※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「ハイキュー!! めじるしアクセサリー アニマルver.1」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「ハイキュー!! めじるしアクセサリー アニマルver.1」（税込300円）。全6種のラインアップとなっています。
可愛いアニマルデザイン仕様のめじるしアクセサリーが登場！人気アニメ「ハイキュー!!」より、アニマルデザインのめじるしアクセサリーが登場しました。第1弾となる今回は、烏野高校と稲荷崎高校の2校から計6人のキャラクターたちがラインナップされています。サイズは約2.5cmとなっており、自分の持ち物に可愛く目印をつけられる便利なキーホルダー・チャームです。
詳細情報▼商品名
ハイキュー!! めじるしアクセサリー アニマルver.1
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全6種
・日向 翔陽
・影山 飛雄
・月島 蛍
・宮 侑
・宮 治
・北 信介※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)