株式会社マイナビは、20～50代の正社員を対象に実施した「正社員の“バーンアウト（燃え尽き症候群）”に関する実態調査」の結果を発表した。その内容の一部を抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 正社員の17.3％が現在「バーンアウト（燃え尽き症候群）」。20～30代の管理職では3人に1人以上で多い傾向 きっかけとなった過度なストレスの内容は「業務過剰」や「対人関係」「承認不足」 バーンアウトである人は「勤務時間が長く、休憩時間が短い」と感じる傾向。また仕事で孤独を感じている割合も高い 乗り越えるために取った行動は「休息を取った」が53.8％で最多。「転職した」人は23.2％

正社員の17.3％が現在「バーンアウト（燃え尽き症候群）」。20～30代の管理職では3人に1人以上で多い傾向

20～50代の正社員のうち、17.3％が現在「バーンアウト」であると回答した。

過去にバーンアウトだったことがある割合（12.0％）を合わせると計29.3％となり、若年層（20～30代）では18.4%、中高年層（40～50代）では16.4%と若年層の方がやや高い傾向がみられた。

役職別で「現在、バーンアウトである」と回答した割合を見ると、若年層の管理職で36.3％、中高年層の管理職で18.7％となった。いずれの年代においても、管理職は非管理職と比べてバーンアウトを経験した割合が高い傾向にある。

画像：株式会社マイナビ 2026年6月22日 ニュースリリースより引用

きっかけとなった過度なストレスの内容は「業務過剰」や「対人関係」「承認不足」

バーンアウトを引き起こすきっかけは多様なストレス要因によって生じる可能性が考えられ、その内容は大きく「業務負荷型」と「非業務負荷型」の2つに分類される。

「業務負荷型」の内容としては、「仕事量が多すぎる」「仕事量が急増したタイミングと私生活の不調が重なった」という業務量の過剰さに関する声のほか、「単調な仕事が続く」「過剰な業務から一転して業務量が減少したことによる反動」など、成長機会の停滞を訴える声が確認された。

「非業務負荷型」の内容としては、「上司や部下との関係性にストレスを感じた」「職場の人間関係が悪化し、精神的に耐えられなくなった」といった対人関係に起因するストレスがみられた。

さらに、「努力に対して十分な評価が得られない」「会社に必要とされていないと感じた」など、貢献に見合う承認や評価が得られていない現場のリアルな状況が示された。

画像：株式会社マイナビ 2026年6月22日 ニュースリリースより引用

バーンアウトである人は「勤務時間が長く、休憩時間が短い」と感じる傾向。また仕事で孤独を感じている割合も高い

現在バーンアウトである人は、時間的な負荷が非バーンアウト層よりも高くなっており、それと同時に今の職場において孤立感を強く抱いている実態が明らかとなった。

現在バーンアウトである人のうち、35.1%が「勤務時間が長すぎると感じている」と回答し、現在バーンアウトではない人（27.2％）と比べて7.9pt高かった。

また、休憩時間については42.7％が「短すぎる」と感じており、現在バーンアウトではない人（31.8％）より10.9pt高い。

さらに、「仕事や職場において孤独感・孤立感を感じている」と回答した割合は38.0％にのぼり、現在バーンアウトではない人（16.1％）と比べて21.9pt高い結果となった。

画像：株式会社マイナビ 2026年6月22日 ニュースリリースより引用

乗り越えるために取った行動は「休息を取った」が53.8％で最多。「転職した」人は23.2％

過去にバーンアウトを経験した人が回復を目指す際には、着手のハードルが比較的低いセルフケアが上位に選ばれる傾向にある。

過去バーンアウトだったが現在はそうではない人に「バーンアウトを乗り越えるために行った行動」を聞いたところ、「休息を取った」が53.8％で最多となり、次いで「仕事以外の時間・活動を大切にした（35.0％）」、「ストレス発散に努めた（32.4％）」と続いた。

その一方で、「転職した」という回答も23.2％と一定数みられた。これにより、過度なストレスの要因となっていると考えられる職場環境から、物理的な離脱手段として転職を選択している人がいる現状が浮き彫りとなった。

画像：株式会社マイナビ 2026年6月22日 ニュースリリースより引用

調査概要 ■「正社員の“バーンアウト（燃え尽き症候群）”に関する実態調査」

■調査期間：2026年4月8日（水）～ 2026年4月20日（月）

■調査対象：20～50代の正社員4096名 ※休職者・代表取締役・役員・顧問を除く

■調査方法：外部パネルによるインターネット調査有効回答数

※「就業状態」は、2026年3月時点のものを用いている

※性×年齢×就業状態×従業上の地位・雇用形態・エリア（「北海道・東北」「北関東・甲信」「南関東」「東海・北陸」「近畿」「中国・四国」「九州・沖縄」の7エリア）の構成が母集団を反映するように、総務省統計局『労働力調査 2025年（令和7年）平均』を基にウェイトバックを行っている

※調査結果は、端数四捨五入の関係で合計が100％にならない場合がある ■「正社員の“バーンアウト（燃え尽き症候群）”に関する実態調査」■調査期間：2026年4月8日（水）～ 2026年4月20日（月）■調査対象：20～50代の正社員4096名 ※休職者・代表取締役・役員・顧問を除く■調査方法：外部パネルによるインターネット調査有効回答数※「就業状態」は、2026年3月時点のものを用いている※性×年齢×就業状態×従業上の地位・雇用形態・エリア（「北海道・東北」「北関東・甲信」「南関東」「東海・北陸」「近畿」「中国・四国」「九州・沖縄」の7エリア）の構成が母集団を反映するように、総務省統計局『労働力調査 2025年（令和7年）平均』を基にウェイトバックを行っている※調査結果は、端数四捨五入の関係で合計が100％にならない場合がある

ニュース情報元：株式会社マイナビ