22日15時現在の日経平均株価は前週末比1124.14円（1.58％）高の7万2374.20円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は772、値下がりは737、変わらずは46。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を208.17円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が201.13円、アドテスト <6857>が142.40円、イビデン <4062>が122.69円、ＳＢＧ <9984>が105.39円と続く。



マイナス寄与度は119.87円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、太陽誘電 <6976>が59.5円、ＫＤＤＩ <9433>が32.78円、セブン＆アイ <3382>が6.79円、中外薬 <4519>が4.93円と続いている。



業種別では33業種中21業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、電気機器、銀行と続く。値下がり上位には不動産、パルプ・紙、鉱業が並んでいる。



※15時0分6秒時点



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