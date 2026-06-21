ひかるのノースランドが徹底検証！「Luna Ultra」と「Pocket 4」で自分に合うジンバルカメラの正解が分かる

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひかるのノースランドCHANNEL」が、「【比較検証】Insta360 Luna Ultra vs DJI Osmo Pocket 4 画質・音質・夜間・車載・ズームを徹底比較！」と題した動画を公開した。動画では、最新のジンバル一体型カメラである「Insta360 Luna Ultra」と「DJI Osmo Pocket 4」を、日中から夜間、車載まで様々な環境で比較検証。ジンバルカメラの進化の到達点とも言える、驚きの性能差が明らかになった。



ひかるのノースランド氏は、スペックだけでは分かりにくい実際の映像や音声の違いを中心に、実用目線で検証を実施。日中の野外撮影や内蔵マイクの音質比較では、両機ともに甲乙つけがたい優秀さを見せたが、ズーム機能の比較で明確な違いが表れた。「DJI Osmo Pocket 4」が最大4倍ズームなのに対し、「Insta360 Luna Ultra」は最大12倍まで対応。同氏は「12倍でも実用範囲内の画質を維持している」と、その圧倒的なズーム性能を高く評価した。



さらに注目を集めたのが、「Insta360 Luna Ultra」の着脱式リモートタッチスクリーンである。モニター部分を取り外して遠隔操作ができるだけでなく、ワイヤレスマイクとしても機能する。この画期的な仕様に対し「ソロ撮影の救世主」と語り、一人でのVlog撮影における利便性の高さを絶賛した。夜間の暗所撮影や車載撮影でも検証が行われ、両機ともに強力なノイズリダクションや手ブレ補正を実証。LOG撮影においても、10Bitに対応した「Insta360 Luna Ultra」のI-LOGが、ノイズの少ないクリアな映像を記録できることを確認している。



動画の終盤でひかるのノースランド氏は、「Insta360 Luna Ultra」を同社の各シリーズの長所をすべて詰め込んだ集大成であると表現。「ジンバルの進化はすでに頭打ちかと思われていたが、見事に新たな可能性を提示してくれた」と総括した。用途や撮影スタイルに合わせて、最適なジンバルカメラを選ぶための決定版とも言えるレビューである。