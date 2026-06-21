「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」よりガンプラ「HG 1/144 ハンブラビ(GQ)」のパッケージ画像初公開！6月26日発売予定
【HG 1/144 ハンブラビ(GQ)】 6月26日 発売予定 価格：2,860円
BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 ハンブラビ(GQ)」のパッケージ画像を公開した。発売は6月26日を予定しており、価格は2,860円。
本製品は、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」に登場するMS「ハンブラビ」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。
今回同社公式Xアカウント「BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS）」にて本製品のパッケージ画像を初公開しており、2機のハンブラビと、後ろにはサイコ・ガンダムの姿も描かれたデザインとなっている。
【パッケージ画像初公開】- BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS） (@HobbySite) June 21, 2026
2026年6月26日(金)発売予定
HG 1/144 ハンブラビ(GQ)
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