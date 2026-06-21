「日曜なのに人少ない！！」「いつも混んでる電車が今日はガラガラ」。お出かけ日和の日曜日。ネット上では「街に人が少ない気がする！」といった声が集まった。日本時間２１日、サッカー北中米Ｗ杯で１次リーグ第２戦のチュニジア戦に挑む侍ブルーが午後１時にキックオフ。どうやら外出を控える動きが広がっているようだ。

この日は北陸から東北は雨が降っているものの、関東から九州では昼頃までに雨の止む所が多くなり、晴れ間も見られた。暑すぎない気候で、本来ならお出かけ日和の日曜日だが…。ネット上では「今日日曜日やのに人少ないなー。みんな、サッカーに備えてるんかな」「街に人が少ない気がする！みんなサッカー見るのかな！！」「ちょっと待って。コロナの時みたいに道に人もいないし車も少ない。みんなサッカーに釘付けだぁ」「コロナの時みたいに道に人もいないし車も少ない」の声が。

全国各地でその“現象”が起きているようで「日曜やのに梅田に人少ない！！！なんで？！？！て思ってたら、まさかサッカーあるから？？？」「いつもは野球する人で溢れかえってる多摩川の河川敷が今日は本当に少ない。みんなサッカー見たいんかな」といった報告が多数。様々な施設で人が少ないようで「なんか今日自習室に人少なくない？みんなそんなサッカー見てるん？」「午後、うちの治療院がガラガラなんですよ。たぶんサッカーのせいですね笑 みんなオランダ戦の後でスタジアム行ったり観戦したりしてるんじゃない」と実況が。

初戦だったオランダ戦はＮＨＫ総合で生中継され、月曜早朝の午前５時キックオフにも関わらず、世帯平均視聴率は２７・１％、試合が終了する場面で瞬間最高となる３４・９％をマークし、注目度の高さがうかがえた。

きょうのチュニジア戦は日本テレビで生中継される（放送は午前１１時４５分〜）。ラテ面では「『が』ん強なライバル倒さ 『ん』とチーム一丸で挑む 『ば』く進せいよ青き戦士達 『れ』きしに刻むゴールを 『日』の丸の誇り胸に応援 『本』田圭佑の解説に注目 『！』」と放送内容をが紹介され、頭文字をつなげると「がんばれ日本！」のメッセージが。日曜日の午後のため、オランダ戦以上の高視聴率が予想される。

ネット上では「多分昼はイオンモールとかガラガラやで」「夕方までサッカー見てたらおでかけもしないしね…」といった声が寄せられた。