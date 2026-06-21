何千万もの楽曲がAIのトレーニングに利用可能なデータセットとして配布されておりAI生成楽曲の肥やしになっているとの指摘

何千万もの楽曲がAIのトレーニングに利用可能なデータセットとして配布されておりAI生成楽曲の肥やしになっているとの指摘