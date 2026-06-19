B’z稲葉浩志さん凱旋バースデーソロライブで「ファンおもてなしプロジェクト」始動　前回は経済効果1億3800万円　岡山・津山市



稲葉さんのソロライブ 2024年8月

2026年9月、津山市出身で人気ロックバンド「B’z」のボーカル・稲葉浩志さんのソロライブが2年ぶりに開かれます。全国から訪れるファンをおもてなしするプロジェクトが19日、始動しました。

2026年9月22日と23日、津山市の津山文化センターで開かれる稲葉さんのソロライブに向け、地元の若手経済人らが実行委員会を立ち上げました。

プロジェクトの企画や運営は民間主導で行い、津山市はまちづくり事業の一環として支援します。

19日の設立総会では、津山駅から会場までのおもてなしロードや会場周辺の飲食ブースの設置など事業計画案が示されました。

津山市によりますと、2024年8月に行われた2日間のソロライブでは約1万7000人が来場し、市内への経済効果は1億3800万円に上ったということです。

（津山おもてなしプロジェクト実行委員会／芦田雅嗣 実行委員長）

「（9月23日は）なんと稲葉さんの誕生日ということもあってですね（来場者）2万人は想定はしております。親切心のおもてなしで皆さんを迎えたいなと思っております」