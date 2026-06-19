中森明菜『AERA』表紙に登場！『AKINA NOTE』制作秘話など13ページの大ボリュームで展開

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中森明菜が、6月22日に発売される『AERA』6月29日号の表紙に登場する。

■中森明菜の肉声メッセージや特別動画も公開

20年ぶりのライブツアー、約10年ぶりの新曲リリース――。中森明菜が、今の思いを語る。活動再開を後押ししたもの、休止中に抱えていた葛藤、歌手人生への揺るぎない信念。明菜の思いが詰まったインタビューは必読だ。

表紙とグラビアは、AERA表紙フォトグラファー・蜷川実花による撮り下ろし。ジャズライブレポートや『AKINA NOTE』制作秘話も収録され、合わせて13ページの大ボリュームで届ける。

誌面QRコードからは、明菜の肉声メッセージや特別動画、誌面に収載しきれなかったインタビューも公開している。

■書籍情報

2026.06.22 ON SALE

『AERA（アエラ）』2026年6月29日号

■リリース情報

2026.07.01 ON SALE

SINGLE「ごめんと、すきと、」

■関連リンク

中森明菜 OFFICIAL SITE

https://akinanakamoriofficial.com/