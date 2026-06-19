ヨックモック（東京都千代田区）が、ヨックモック 東京駅一番街店限定で、新感覚の体験型デザート「クーシェ（COO-CHE）」を、6月19日から数量限定で販売します。

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まるで「飲むシガール」が登場！

「クーシェ」は、同社の人気洋菓子「シガール」から着想を得て誕生した、まるで「飲むシガール」。くるっと巻いたラングドシャの中に、バニラ味のオリジナルシェイクを入れ、ホイップクリーム、クランブルクッキーを添えたドリンクです。カップを握ってラングドシャを割ると、サクサクとした食感となめらかなシェイクを一緒に味わえます。

シガールを思わせる見た目に加え、ヨックモックオリジナルバニラを使用するなど、ブランドらしさが随所に取り入れられています。ラングドシャ部分は「クーシェ」のために一つ一つ丁寧に手作りで仕上げられています。

毎日午前11時、午後2時、午後5時に販売。各回、販売の1時間前に整理券が配布されます。各回、数量限定でなくなり次第終了。1人につき1杯限りとなっています。価格は780円（税込み）です。

SNS上では、「なんですか、この絶対おいしい飲み物は…」「神デザート来たー！」「よくできたAIだと思ったら公式！めちゃめちゃ楽しみ」「おいしそうすぎる！東京駅行くぞ」「無敵の飲み物が来た」「シガール大好きな私にはたまらない情報」と、「飲みたい！」という声が多数上がっています。

「クーシェ」が販売されるヨックモック 東京駅一番街店では、「涼しく、楽しいヨックモック体験」をテーマにした期間限定ディスプレイを展開。巨大「クーシェ」やフォトスポットが設置され、ヨックモックの新しいデザート体験ができます。