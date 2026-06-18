今夏大型補強敢行のレアル、中盤強化望むモウリーニョの本命はチェルシーMFエンソ？
レアル・マドリードが、チェルシーに所属するアルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデスの獲得に本腰を入れているようだ。スペイン『MARCA』が伝えた。
ジョゼ・モウリーニョ監督が復任したレアルは、2年連続の無冠からの捲土重来目指す新シーズンに向けて大型補強を敢行。すでにスペイン代表DFマルク・ククレジャや、ポルトガル代表MFベルナルド・シウバ、フランス代表DFイブラヒマ・コナテの獲得がすでに決定しており、オランダ代表DFデンゼル・ダンフリースの補強も決定的とみられている。
2023年1月にベンフィカからチェルシーへ加入以降、豊富な運動量と高いゲームメイク能力を武器にチームの心臓として活躍してきたエンソ。今季もプレミアリーグ36試合に出場して10ゴール4アシストを記録していた。
なお、レアルはエンソの獲得に失敗した場合、ウェストハム・ユナイテッドのポルトガル代表MFマテウス・フェルナンデスの獲得を目指すとのこと。創造性やダイナミズム、そしてライン間でボールを受ける動きは、レアルが求める要素と合致しているようだ。