のんびり寝転ぶぬいぐるみなど3種類！セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2026年6月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「SNOOPY(スヌーピー)」グッズを紹介します！
セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ
投入時期：2026年6月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
2026年6月も、セガプライズから「スヌーピー」のかわいいグッズが続々登場！
あおむけポーズのLサイズぬいぐるみ、海賊モチーフのぬいぐるみ、そして小さな「スヌーピー」が8種類もそろった”ちびぱる”がラインナップされます。
SNOOPY(TM) Lぬいぐるみ あおむけ
投入時期：2026年6月12日より順次
サイズ：全長約40×20×20cm
種類：全1種（スヌーピー）
「スヌーピー」の仰向けポーズをデザインしたぬいぐるみ。
のんびりリラックスしているようなデザインの「スヌーピー」が魅力です☆
SNOOPY(TM) ぬいぐるみ 海賊
投入時期：2026年6月19日より順次
サイズ：全長約13×12×20cm
種類：全3種（操縦、海賊衣装、望遠鏡）
夏にぴったりな「スヌーピー」のぬいぐるみ。
海賊モチーフのデザインで、操縦・海賊衣装・望遠鏡の3種類がラインナップされます。
SNOOPY(TM) ちびぱる
投入時期：2026年6月19日より順次
サイズ：全長約6×5×8cm
種類：全8種（ブラック、ブラウン、ネイビー、ピンク、パープル、ライトブルー、グリーン、イエロー）
セガ新ブランド“ちびぱる”から、全長約8cmのちょこんと小さな仲間として「スヌーピー」が初登場！
“ぱる＝仲間”をテーマにした新ブランド“ちびぱる”は、紐付きでバッグやポーチに付けられます。
毎日いっしょに過ごせる、いつもそばにいてくれる仲間のようなマスコット（ぬいぐるみ）です☆
かわいい「スヌーピー」の姿に癒やされる、ぬいぐるみや小さなマスコット。
2026年6月より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズの紹介でした☆
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