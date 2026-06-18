ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2026年6月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「SNOOPY(スヌーピー)」グッズを紹介します！

セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ

投入時期：2026年6月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2026年6月も、セガプライズから「スヌーピー」のかわいいグッズが続々登場！

あおむけポーズのLサイズぬいぐるみ、海賊モチーフのぬいぐるみ、そして小さな「スヌーピー」が8種類もそろった”ちびぱる”がラインナップされます。

SNOOPY(TM) Lぬいぐるみ あおむけ

投入時期：2026年6月12日より順次

サイズ：全長約40×20×20cm

種類：全1種（スヌーピー）

「スヌーピー」の仰向けポーズをデザインしたぬいぐるみ。

のんびりリラックスしているようなデザインの「スヌーピー」が魅力です☆

SNOOPY(TM) ぬいぐるみ 海賊

投入時期：2026年6月19日より順次

サイズ：全長約13×12×20cm

種類：全3種（操縦、海賊衣装、望遠鏡）

夏にぴったりな「スヌーピー」のぬいぐるみ。

海賊モチーフのデザインで、操縦・海賊衣装・望遠鏡の3種類がラインナップされます。

SNOOPY(TM) ちびぱる

投入時期：2026年6月19日より順次

サイズ：全長約6×5×8cm

種類：全8種（ブラック、ブラウン、ネイビー、ピンク、パープル、ライトブルー、グリーン、イエロー）

セガ新ブランド“ちびぱる”から、全長約8cmのちょこんと小さな仲間として「スヌーピー」が初登場！

“ぱる＝仲間”をテーマにした新ブランド“ちびぱる”は、紐付きでバッグやポーチに付けられます。

毎日いっしょに過ごせる、いつもそばにいてくれる仲間のようなマスコット（ぬいぐるみ）です☆

かわいい「スヌーピー」の姿に癒やされる、ぬいぐるみや小さなマスコット。

2026年6月より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズの紹介でした☆

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