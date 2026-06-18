【WWE】SMACK DOWN（6月12日・日本時間14日／ロードアイランド・プロビデンス）

【映像】3人まとめてぶっ飛ばす“美しすぎる”ムーンサルト

今最も跳べる陽キャラ女子レスラーが、鋭角度のクロスボディからロープ綱渡り、そして3人を巻き込むムーンサルト・アタックと、異次元のパフォーマンスを連発。次世代ハイフライヤーの無双ぶりにファンも「フォームが美しい」「すげえな」「最高すぎる」と熱狂した。

WWE「SmackDown」で行われた、”クイーン・オブ・ザ・リング トーナメント1回戦”、シャーロット・フレアー、ソル・ルカ、ライラ・ヴァルキリア、ジェイド・カーギルによるフェイタル4ウェイ戦は、シャーロットがライラから”フィギュアエイト・レッグロック”でタップを奪い勝利で突破を決めたが、次世代ハイフライヤーとして注目を集めるソルが異次元のパフォーマンスで会場を沸かせた。

ベテラン勢から”女帝”ことシャーロット、前女子王者のジェイド、新世代からライラとソルと群雄割拠のWWE女子を象徴するカード。序盤は3人で”嫌われ者”ジェイドを集中攻撃するも、持ち前のパワーで反撃。ジェイド軍のミチン、B-ファブの介入をアレクサ・ブリスとティファニー・ストラットンが排除に動き、試合は文字通り4人によるクリーンファイトへと移行する。

そんななかソル・ルカは本試合で圧倒的なハイフライヤーぶりを発揮。仲間の助けを失ったジェイドの動揺を見てすかさず鋭角度のクロスボディや、スプリングボード・クロスボディ。シャーロットとのコーナー上の争いでは、ロープ綱渡りでバランス感覚を誇示、攻撃が不発に終わるとロープ上からとんぼ返りと派手なムーブを連発する。

ハイフライ攻勢の象徴的なシーンは試合中盤。ライラが得意の場外への打ち下ろしキックをシャーロットと攻防中のジェイドに炸裂させ、場外に密集した3人のサークル目掛けてトップロープからソル・ルカがムーンサルト・アタックを投下。高さ、角度、空中姿勢、着地全て揃った攻撃にABEMAの解説「週刊プロレス」井上光編集長も思わず「美しいですね…完璧な空中姿勢で全体重を3人に浴びせましたからね」と解説。この言葉にファンも「フォームが美しい」「すげえな」「ソルルカ最高すぎる」と続いた。

試合後半は4人入り乱れての大乱戦。ライラの必殺技”ナイト・ウィング”をソル・ルカがスーパーキックで阻止するが、シャーロットに阻止され、最後はフィギュアエイト・レッグロックでタップを奪い勝利。一方随所で見せ場を作ったソル・ルカだが、惜しくもトーナメントは敗退、それでも存在感を強く残した。

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（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）