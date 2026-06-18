W杯日本―オランダ戦、米国で「883万8000人」視聴 米国戦以外の英語放送で歴代2位、米FOXが発表…異例の大注目
1位はブラジル―モロッコ戦
米放送局「FOXスポーツ」は、サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の日本―オランダ戦が、同局系列が放送した米国代表戦を除くW杯のグループステージの中で歴代2位となる視聴者数を記録したと発表した。
同局によると、14日（日本時間15日）に開催されたオランダ戦は883万8000人の視聴数を記録した。これは、米国戦以外では英語放送として歴代1位を記録したブラジル―モロッコ戦の1001万9000人に次ぐ2位の記録。優勝候補のスペインやドイツの試合を上回る異例の注目度だった。なおグループステージのうち、15日（同16日）開催分までの数字が発表されている。
同局の公式Xは「日曜までにFIFAワールドカップ2026は、同局系列で平均665万6000人の視聴者を記録した。FIFAワールドカップ2022のグループステージの平均（263万8000人）から152％増加している」と投稿。添付画像の中で、日本戦の記録も伝えている。
なお同局では、12日（同13日）に開催され視聴者数1803万7000人を記録した米国―パラグアイが、米国における英語放送史上最も視聴されたワールドカップの試合となったと発表している。
（THE ANSWER編集部）