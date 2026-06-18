１８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１６０円６４銭前後と前日午後５時時点に比べ４０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８４円９１銭前後と同１円００銭強のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前９時過ぎに１６０円６０銭前後で推移していたが、同５０分過ぎには１６０円７４銭までドル高・円安が進行。その後、午後にかけ１６０円６０銭前後で推移した。１７日に結果が発表された米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では、政策金利が据え置かれたものの、ドットチャートでは「年内１回の利上げ」が示された。前回３月時点では「年内１回の利下げ」だった。ウォーシュ氏が米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長に就任して初のＦＯＭＣだったが、市場には「内容はタカ派的」との見方が浮上。前日のニューヨーク市場では一時１６０円８０銭までドルが上昇。４月３０日につけた１６０円７２銭を抜き、２４年７月以来、約２年ぶりのドル高・円安水準を記録した。ドル円相場は１６１円ラインに接近したことで、市場では政府・日銀による為替介入が警戒されており、相場は神経質な値動きとなっている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５１０ドル前後と同０．００９０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS