（台北中央社）歌手の工藤静香が17日、台北市内で開かれた「ちびまる子ちゃん原作40周年」特別展の開幕記者会見に出席した。工藤は特別展のために、登場キャラクターたちのステージ衣装をデザイン。会見には「まる子」と同じデザインの特注衣装を身にまとって登場し、会場を沸かせた。



工藤は衣装デザインについて、40周年を記念した台北での特別展でキャラクターたちの衣装を用意できたことを「本当にうれしく思う」と笑顔。作品の中でいちばん好きなキャラクターは「まる子」だといい、「私はいつもわちゃわちゃ忙しくしてしまうので、たまにさぼったり、『いいよ、今日はやらなくていいよ』と思えるまる子ちゃんに憧れる」と話した。



工藤は10月24日に台北でコンサートを開催する。ロック色が強い公演になると明かし、「まる子ちゃんたちのステージに負けないような素敵なステージにしたい」と意欲を示した。



「ちびまる子ちゃん原作40周年」特別展は台北市の松山文創園区5号倉庫で18日から9月28日まで。



（洪素津／編集：名切千絵）