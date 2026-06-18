日本マクドナルドは、「トクニナルド」キャンペーン第4弾を6月22日から7月3日まで開催する。

年間を通して人気商品が次々おトクになる「トクニナルド」キャンペーンの第4弾が開催決定。本キャンペーンでは、6月22日から7月3日までの12日間限定でサイドメニュー「マックフライポテト」の M・Lサイズが特別価格の250円（通常価格：Mサイズ 350円～・Lサイズ 400円～）で販売される。

6月17日から販売中の「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」との組み合わせも楽しめるほか、マクドナルド公式Xでは抽選で1,000円分のマックカードが当たる「リプライで当たる！『ポテト ML250円で超トクニナルド』キャンペーン」も実施される。

「トクニナルド」キャンペーン対象商品概要

マックフライポテト Mサイズ

【トクニナルド「6月FRY 空飛ぶポテト」篇 30秒 予告】

特別価格：250円（通常価格：350円～）

マックフライポテト Lサイズ

特別価格：250円（通常価格：400円～）

リプライで当たる！「ポテト ML250 円で超トクニナルド」キャンペーン

【＃ポテトML250円で超トクニナルド】

応募期間：6月21日13時～23時59分

【＃ポテトML250円は今だけ】

応募期間：6月22日7時～23時59分

・応募方法

マクドナルド公式Xアカウント（＠McDonaldsJapan）をフォローし、同アカウントから投稿された上記の各日指定のハッシュタグが付いた投稿に、上記の各日指定のハッシュタグを付けてリプライ（返信）

・賞品/当選数

応募者の中から抽選で抽選で2日間合計100名に1,000円分のマックカードが当たる

※キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。

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