パンをやめても健康になれない理由 最新栄養学・脳科学で判明しました
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健康パンの専門家であるむらまつさき氏が、「最新の栄養学・脳科学で判明！パンをやめて、健康になる人・ならない人の違い」と題した動画を公開した。動画では、パンをやめても体調が変わらない理由と、健康になるための正しいアプローチについて解説している。
むらまつ氏はまず、「パンをやめること自体が悪いとは思っていません」と前置きしつつ、「パンをやめること」と「健康になること」は必ずしも同じではないと説明する。最近の栄養学では、一つの食品に注目するよりも食事全体に注目する方が健康に近づけると考えられている。例えば、パンをやめても野菜を食べていなかったり、タンパク質が摂れていなかったりする食事では健康になれない。また、食事以外にも睡眠不足やストレスが多い状態が続いていれば、体調はなかなか良くならない。逆にパンを食べていても、食事全体のバランスが良く生活習慣が整っている人は元気な場合もあるという。
続いて、最新の行動科学や脳科学の視点から、極端な食事制限が反動を起こしやすいと解説する。「もうパンは絶対食べない」と決めると、脳はその禁止されたものを強く意識するようになる。これは心理学で「皮肉過程理論」と呼ばれる考え方であり、考えないようにすればするほど逆に考えてしまう現象だ。ダイエット研究でも、厳しい食事制限を繰り返した人ほどリバウンドしやすい傾向が報告されているため、パンを我慢することが必ずしも健康につながるわけではない。
むらまつ氏は「健康になる人は『我慢』だけに頼って生活していません」と述べ、我慢ではなく続けられる方法を探して実践することが重要だと語る。パンをやめるかどうかではなく、「パンといかに上手に付き合っていくか」が一番大事だという。例えば、小麦粉や砂糖、油、卵や乳製品を使わないパンを選べば、不健康な材料が入っていないため安心して食べ続けることができる。
最後に「パンを悪者にする必要はないんです」と強調し、健康的な材料で作られたパンを無理なく続けることが健康への一番の近道であると結んだ。健康は一つの食べ物だけで決まるものではなく、毎日の食事全体と生活習慣を見直すことの重要性を説く、示唆に富んだ解説となっている。
むらまつ氏はまず、「パンをやめること自体が悪いとは思っていません」と前置きしつつ、「パンをやめること」と「健康になること」は必ずしも同じではないと説明する。最近の栄養学では、一つの食品に注目するよりも食事全体に注目する方が健康に近づけると考えられている。例えば、パンをやめても野菜を食べていなかったり、タンパク質が摂れていなかったりする食事では健康になれない。また、食事以外にも睡眠不足やストレスが多い状態が続いていれば、体調はなかなか良くならない。逆にパンを食べていても、食事全体のバランスが良く生活習慣が整っている人は元気な場合もあるという。
続いて、最新の行動科学や脳科学の視点から、極端な食事制限が反動を起こしやすいと解説する。「もうパンは絶対食べない」と決めると、脳はその禁止されたものを強く意識するようになる。これは心理学で「皮肉過程理論」と呼ばれる考え方であり、考えないようにすればするほど逆に考えてしまう現象だ。ダイエット研究でも、厳しい食事制限を繰り返した人ほどリバウンドしやすい傾向が報告されているため、パンを我慢することが必ずしも健康につながるわけではない。
むらまつ氏は「健康になる人は『我慢』だけに頼って生活していません」と述べ、我慢ではなく続けられる方法を探して実践することが重要だと語る。パンをやめるかどうかではなく、「パンといかに上手に付き合っていくか」が一番大事だという。例えば、小麦粉や砂糖、油、卵や乳製品を使わないパンを選べば、不健康な材料が入っていないため安心して食べ続けることができる。
最後に「パンを悪者にする必要はないんです」と強調し、健康的な材料で作られたパンを無理なく続けることが健康への一番の近道であると結んだ。健康は一つの食べ物だけで決まるものではなく、毎日の食事全体と生活習慣を見直すことの重要性を説く、示唆に富んだ解説となっている。
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