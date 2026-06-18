最近、北朝鮮では「嘆願事業」によって農村に配置された若者たちの離脱事例が相次いでいる。嘆願事業とは、若者らが「農村や炭鉱に送ってくれ！」と願い出るものだが、実態が「強制」であるのは言うまでもない。

デイリーNKの咸鏡北道の消息筋によれば、若者たちからは「一度農村に配置されれば、死ぬまで農場員として生きなければならず、将来に希望が持てないという声が上がっている」という。

いったい、北朝鮮の農村の実情とはどのようなものなのか。

たとえば、北朝鮮で最も南に位置し、気候が温暖な黄海南道（ファンヘナムド）は、田んぼの広がる大穀倉地帯だ。それでも、水田に水を張るための揚水機にもまともに電力が供給されない。民家は言うまでもなく、全く電気の来ない日もある。住民は、発電機や自動車のバッテリーを使って自主的に電気を調達するしかない。

近年、ソーラーパネルの設置が増えているが、これも問題がある。田植えの時期などには農民はほぼ一日中、外出しているが、その間にソーラーパネルを盗まれてしまうのだ。盗難を防ぐために、ソーラーパネルを室内に仕舞ってから出かける人もいる。これでは発電ができず、意味がないようにも思えるが、それでも盗まれるよりはマシだ。

（参考記事：山に消えた女囚…北朝鮮「陸の孤島」で起きた鬼畜行為）

「仕事が終わって帰宅すれば午後8時、9時ごろになるが、（ソーラーパネルが盗まれて）電気がなければ真っ暗で何も見えない。最近は断水も続いていて、丸一日働いても体を洗うことすらできず、もはや人間の暮らしではない」（住民）

照明はもちろん、テレビやラジオも使えないため、何の娯楽もない。ソーラーパネルを盗まれてしまった農民は「まるで家に住んでいるだけのケダモノだ」だと嘆いている。